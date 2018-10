Ana Juan dedica a las mujeres "silenciadas" su portada 25 en el New Yorker

La artista valenciana Ana Juan, que colabora desde 1995 en The New Yorker, ha ilustrado la nueva portada de la revista estadounidense con una imagen que dedica a todas las mujeres que "han sufrido abusos y han sido silenciadas".

Se trata de la portada número 25 que la ilustradora afincada en Madrid hace para la revista, una imagen que protagoniza una mujer cuya boca está cubierta por una mano.

Es un homenaje a "todas las mujeres que han sido silenciadas durante muchos años por no poder contar los asaltos y los abusos que han sufrido", según ha asegurado hoy a Efe Ana Juan (Valencia, 1961), que también colabora en revistas y diarios españoles.

La imagen, explica, la ideó y envió a The New Yorker cuando el movimiento #MeToo había salido a la luz, pero no fue hasta el viernes pasado que la revista decidió publicarla con motivo del testimonio de Christine Blasey Ford, que acusa de violación al juez del Tribunal Supremo estadounidense Brett Kavanaugh.

"Se decidió que esa era la portada para lo que está pasando en este momento", ha indicado la ilustradora, que tuvo que rehacer el boceto en media hora porque no encontraba el archivo original.

Ana Juan ha ilustrado una veintena de portadas para The New Yorker, entre ellas sobre la Guerra de Irak, la guerra del petróleo, el aniversario del 11-M en Nueva York o el atentado de Charlie Hebdo en París, "la más difundida" y una de las más importantes para su autora.