Ana del Paso, excorresponsal: "La visión de la guerra no tiene género"

Los estereotipos de género todavía perduran en la sociedad, también en el periodismo, donde las mujeres que cubren conflictos se enfrentan a diario a tópicos sexistas pese a que muchas, como Ana del Paso, excorresponsal internacional, subrayan que "la visión de la guerra no tiene género".

En su libro "Reporteras españolas, testigos de guerra" (Debate), Del Paso analiza cinco siglos de periodismo de guerra en España a través de las voces de treinta y cuatro reporteras, desde las pioneras Maruja Torres y Carmen Sarmiento hasta referentes actuales como Rosa Meneses, Natalia Sancha o Mónica Bernabé.

En una entrevista con Efe, la periodista sostiene que hombres y mujeres se enfrentan a los mismos peligros a la hora de cubrir un conflicto, aunque, añade, las reporteras tienen "más facilidades para meterse en los entresijos y en las profundidas de una guerra", puesto que en las distancias cortas "ganan a los hombres".

Ana del Paso es doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y profesora de Relaciones Internacionales. Fue corresponsal de guerra en Oriente Próximo y en el Cairo de 1990 a 1998 y enviada especial de la Agencia Efe en Centroamérica.

Pregunta: Su libro llega después de un 8M multitudinario y con un feminismo cada vez más pujante en España. ¿Qué es lo que la llevó a escribir esta obra?

Respuesta: Llevaba con el libro tres años. Trabajaba en la American University, en Washington, y cuando volví a España me quedé perpleja cuando vi que no se había escrito nada sobre las mujeres periodistas, nada. Me parecía vergonzoso.

Estuve mirando la Biblioteca Nacional, todas las bibliotecas de España, el servicio de tesis, y no había nada de esto. Me parece que ya iba siendo hora de contar la historia de estas mujeres.

P: En el libro se mencionan varios tópicos sobre las mujeres periodistas, como que son más humanas y están más atentas a las realidades cotidianas. En una guerra, ¿qué cree que aportan en especial las mujeres, como testigos y como periodistas?

R: Esto es un estereotipo. La visión de la guerra no tiene género. Tú a lo mejor tienes más sensibilidad que yo viendo a una niña llorando, y yo soy más receptiva a un hombre que se queda viudo. Todo depende de los ojos con los que se mire, independientemente del género que se tenga.

Lo que sí te puedo decir es que las mujeres tenemos más facilidad que los hombres para meternos en los entresijos y en las profundidades de una guerra.

Maysoun podía meterse en una cárcel de Hamás, pero un hombre no. Yo he podido hablar con los talibanes, o Mayte Carrasco, o Almudena Ariza, pero los hombres no pueden entrar a hablar con las afganas sin presencia de un hombre familiar. Ahí, en las distancias cortas, nosotros ganamos a los hombres.

Aun así, hay una cosa con la que discrepo. Una de las periodistas del libro, Mónica Bernabé, cuenta que las mujeres somos más susceptibles a ser violadas que los hombres. Ella ha vivido ocho años seguidos en Afganistán, pero yo creo que la violación, también en esos países, por lo que yo sé, la sufren tanto uno como otro.

P: ¿Existe paternalismo para con las mujeres dentro de los medios de comunicación?

R: Ya no es tan frecuente, pero sigue, tanto en el terreno como en las redacciones. Siempre ha habido paternalismo, decir "déjate tú, que voy yo" sigue existiendo. Seguimos siendo mujeres de cristal que nos vamos a romper.

P: Usted trata un aspecto muy concreto del periodismo internacional, que es el reporterismo de guerra. Muchas periodistas han llegado a él por casualidad, pero ¿existe alguna característica particular para poder desempeñar esta labor?

R: La guerra da muchísimo miedo, muchísimo. Si no eres capaz de soportarlo, no puedes ir. A un conflicto armado se llega después de haber dosificado tu capacidad para aguantar la violencia. Se empieza con manifestaciones, con protestas en la calle, con actos violentos... En sucesos se aprende muchísimo.

También es verdad que un periodista internacional debe ser capaz de hacer de todo, pero la guerra es el extremo cuadruplicado de lo que es la violencia y la agresión, y esto es muy duro. Tienes que tener mucha sangre fría y saber controlar mucho el estrés.

Por otra parte, tú vas allí a informar. Si te marchas y fracasas, no vuelves a salir de la redacción en tu vida, por lo menos a hacer este tipo de información, que resulta carísima. También es verdad que muchas veces se piden voluntarios y no todo el mundo levanta la mano.

P: Otro tópico frecuente es el del periodista de guerra como un héroe masculino de Hollywood. ¿Qué hay de cierto en ese mito?

R: Ya no existe, se ha esfumado. Por desgracia, ahora el estereotipo del corresponsal de guerra es un freelance, que cobra poquísimo. Los que están allí "in situ", en la guerra, son los freelance, que solo cubren gastos, punto. Ni siquiera ganan dinero.

P: El libro destaca en varios puntos la escasa relevancia que se confiere en España a cuestiones internacionales. ¿A qué se debe esto?

R: Yo estoy alucinada. El mundo está globalizado y lo que le pasa a nuestro vecino causa un efecto dominó. En España priman más los temas políticos y deportivos, y muy atrás, la cultura e internacional. Sigue sin vender lo que pasa fuera de España. Me sorprende que Occidente sólo se mire al ombligo.

P: ¿Existe un periodismo internacional genuinamente español, o hay un cierto seguidismo de lo que se publica en otros países?

R: Con la de buenos periodistas y analistas que hay en España, creo que se podría dar mucha más cancha a los temas internacionales. Pero los programas se emiten a unas horas un poco extrañas, cuando la gente está durmiendo, y no tienen mucha audiencia.

Yo en España seguía el canal internacional 24 horas y soy muy fan de la Agencia Efe, que fue pionera en nombrar a dos mujeres, Marisol Marín y Georgina Higueras, como las primeras periodistas en dirigir delegaciones. Efe y TVE fueron las pioneras. Podía haberse seguido esa tendencia, pero no se hizo.

P: Usted y varias periodistas defienden que continúa siendo necesario trasladarse al lugar de los hechos para cubrir un conflicto. ¿Qué aporta tener a alguien sobre el terreno?

R: Todo. Con sus ojos y sus oídos, la persona que envías te cuenta lo que está viendo, oliendo, escuchando, sintiendo... A mí eso me parece un lujo.

Además de que eso es lo que hace a un periodista distinto de otro y lo que esté fuera de la masificación: que te transporte. Lo que un buen periodista intenta es trasladarte al lugar donde está y ponerte en su piel. Eso es lo que hay que conseguir.

P: ¿Cree que la llegada de una mujer a la dirección de un periódico como 'El País' puede suponer un primer paso para que las mujeres estén más representadas en los medios de comunicación?

R: No, un primer paso no. Es una consolidación. Ya hay varias mujeres presidiendo asociaciones de prensa. El problema es que hay mandos intermedios y altas directivas, muy pocas. ¿Es que somos muy buenas para estar en los puestos bajos, pero no en los directivos? Es un poco contradictorio, ¿no?

Ahora las mujeres ya no se callan tanto. Hay gente muy buena, que transmite pasión, muchas horas de cansancio, de ir detrás de la noticia... y que son capaces de hacerse un hueco y dar un golpe sobre la mesa cuando es necesario.

Javier Castro Bugarín