Andalucía espera abrir las playas "como muy tarde" en primera quincena junio

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Juan Marín, ha dicho la propuesta para acceder a las playas este verano está "diseñándose" en colaboración con el sector para intentar que puedan abrirse a partir del 25 de mayo o "como muy tarde" en la primera quincena de junio.

En declaraciones a los periodistas tras visitar el Ayuntamiento de Guaro (Málaga), Marín ha dicho que esta propuesta aún no está ultimada y que trabaja en esa línea con los representantes del sector, que han participado este jueves en una reunión virtual organizada por la Confederación de Empresarios de Cádiz.

Se ha referido al informe del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que considera poco probable el contagio por contacto con el agua en playas o piscinas, por lo que las playas "no son propagadoras del virus", ha indicado Marín.

A ello se une la estancia en la arena con altas temperaturas y las medidas de seguridad como el distanciamiento, por lo que cree que si se cumplen "no va a haber mucha dificultad para que puedan abrir".

Respecto a las piscinas, ha confiado en que tanto las situadas dentro de las comunidades de propietarios como en municipios de interior donde no hay playa se puedan establecer unas normas de seguridad para su apertura.

"Es fundamental que tengamos esa certeza antes de finales de este mes", con el fin de que se puedan llevar a cabo todos los planes de 61 ayuntamientos costeros que abarcan más de 800 kilómetros de litoral, ha señalado.

Marín ha reconocido que "todo el mundo está esperando" para recuperar parte de la actividad económica, y ha destacado la apuesta del Gobierno andaluz, que va "de la mano" de los ayuntamientos, con medidas como subvenciones de 10,5 millones para garantizar la seguridad en las playas, además de otras medidas.

Preguntado sobre el certificado de seguridad para los establecimientos hosteleros y cómo puede competir de cara al exterior, el titular de Turismo ha dicho que "la Junta no va a competir con nadie", sino a "garantizar la seguridad" en los establecimientos.

Según Marín, "el covid-free no existe" sino medidas que cumplen con las recomendaciones sanitarias, pues "nadie puede garantizar" que un local o las casas están libres de coronavirus, pero se trata de "no añadir un coste" al sector turístico y de servicios "en un momento en que no puede soportar ninguna carga más".

Por otro lado, ha considerado que las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón -quien había calificado al sector de "estacional, precario y de bajo valor añadido"- demuestran "un gran desconocimiento de cómo se mueve la economía y el empleo".

"Son unas declaraciones desafortunadas que dicen muy poco de la cercanía del Gobierno de España a la realidad del conjunto de los españoles", ha manifestado Marín, quien ha recordado que solo en Andalucía el turismo aporta 22.000 millones al PIB y supone casi el 14 por ciento del empleo.

También el presidente de la Diputación de Málaga y Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, ha criticado las declaraciones de Garzón, al que ha pedido que rectifique y que se informe mejor antes de realizar unas afirmaciones "tan destructivas, tan irrespetuosas y tan falsas" sobre un sector del que España es "líder mundial".