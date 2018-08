Andrea Bocelli clausura Cap Roig con bellas pinceladas líricas y románticas

El tenor italiano con más discos vendidos de la lírica mundial, Andrea Bocelli, ha ofrecido bellas pinceladas de su repertorio lírico y de canciones románticas en la actuación que ha clausurado hoy el Festival de Cap Roig, en Calella de Palafrugell (Girona).

Bocelli, de 60 años y que ha grabado diez óperas completas, ha abierto su actuación con la Obertura instrumental de la ópera "Carmen", de Bizet, ha ofrecido pinceladas tanto de piezas operísticas como de canciones clásicas y de música romántica.

Todo ello en un concierto dividido en dos partes: una primera dedicada a las grandes obras líricas de Verdi, Puccini, Bizet o Giordano y una segunda entrega con canciones y romanzas de sus discos.

El tenor, músico, escritor y productor musical italiano ha cantado acompañado de la GIOrquestra, una amplia orquesta versátil que ofrece música de calidad abierta a todos los estilos y cuenta con la colaboración de prestigiosos solistas nacionales e internacionales en sus conciertos.

En algunos temas de la primera parte, también ha cantado acompañado por la soprano Maria Aleida , que ha sido muy aplaudida en su interpretación en solitario de "La bambola", y en la segunda parte con la artista invitada, Ilaria Della Bidia.

Ha tenido también su momento de protagonismo el flautista Andrea Griminelli, que ha interpretado como solista varios temas incluidos en el álbum "Cinema", de Bocelli, en el que reinterpretaba bandas sonoras de películas americana.

En la primera parte de su actuación, Bocelli ha interpretado de "la Donna e móbile", un aria de la ópera Rigoletto de Giuseppe Verdi (1850), "La mia letizia infondere" o "El Brindis", de la ópera la "Traviata", la obra maestra de Verdi basada en la novela "La Dama de las Camelias".

En la segunda parte ha sido el momento de bandas sonoras como "Be my love" o Over de Rainbow de "El mago de Oz" y también dos temas en español, "Amor, vida de mi vida", aria o romanza para barítono de la zarzuela "Maravilla" (1941), con música de Federico Moreno Torroba, y el ya clásico "Granada" (1932) del compositor mexicano Agustín Lara.

Ha aprovechado también esta velada para pedir disculpas por haber tenido que suspender el concierto del año pasado porque estaba enfermo y para presentar, junto a Ilaria, "If only", según ha dicho "uno de los nuevos temas más bellos" de su álbum "Sí", que verá la luz el próximo 26 de octubre.

Según ha explicado a EFE, este último trabajo "está integrado por piezas inéditas", algo que ha afirmado "es muy complicado porque hay muchas piezas publicadas y es difícil encontrar canciones que puedan ser consideradas inéditas con sólo siete notas".

"Encontrar una pieza que tenga todas las características de autenticidad, que sea única, es difícil", ha añadido.

El tenor, que ha interpretado canciones a lo largo de su vida con reconocidos artistas de diversos estilos como Laura Pausini, Ariana Grande, Celine Dion y Ed Sheeran, posee la versatilidad y facilidad innata que le da su timbre de voz, su poderoso sello personal, de pasar del bel canto al verismo y del repertorio sagrado a las mejores baladas populares.

Sobre Ed Sheeran, con quien ha grabado recientemente un dueto de "Perfect", ha dicho: "Es un chico que hace tiempo que descubrí y me gustó desde siempre y admiro por su simplicidad y franqueza, vino a mi casa para hacer una canción suya tal y como quería. Detrás de su simplicidad hay una gran fuerza y voluntad".

El tenor ha puesto fin inicialmente a su actuación con "Canto Della Terra" y, aclamado por el público, ha regresado al escenario para poner a toda la grada en pie con temas que han emocionado a sus fans como "Bésame mucho".

Acompañado por las dos cantantes y el flautista en primera línea del escenario ha hecho que aumentar más si cabe la emoción con la interpretación del tema con el que alcanzó la fama mundial, "Con te partiró", de Santori.

El colofón final lo ha puesto, con una gran interpretación, "Nessun Dorma", el aria del acto final de la ópera Turandot, de Puccini, que ha sido inmortalizada por la mayoría de los asistentes al concierto con sus móviles.

Andrea Bocelli ha clausurado esta noche la XVIII edición del Festival de Cap Roig, por el que han pasado más de 56.000 personas en 29 conciertos, con una actuación, según el director del Festival, Juli Guiu, "épica y brutal".

El tenor actuará en unos días ante el Papa Francisco en Dublín y ha dicho de él que "le transmite optimismo, serenidad y positivismo".