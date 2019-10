Andrés Cepeda: "Espero no morir todavía" y ganar otro Latin Grammy

Bogotá, 12 oct (EFE)-. La muerte de los astros de la balada José José, Camilo Sesto y Juan Gabriel puso a reflexionar a Andrés Cepeda sobre su legado. Preguntas como con qué sonidos lo recordarán le han dado al colombiano más ganas de vivir y dos nuevas nominaciones a los Latin Grammy, dice, lo impulsan aún más.

"Pues yo espero no morir todavía. Espero que los baladistas sigan sobreviviendo", bromeó en una entrevista con Efe en Bogotá, en la que habló de la polémica en esos premios latinos, de la influencia de su padre en su gusto musical y de su reencuentro con el eterno bolero.

Un adiós a los grandes

Pregunta.- Tras la muerte de todas estas figuras, ¿cómo ves el futuro del género que heredaste?

Respuesta.- Pues nos habla del fin de una era. De una era dorada de nuestra música. (...) Creo que eso es un llamado para todos los que estamos haciendo música hoy en día, que nos fijemos en el legado que vamos a dejar. ¿Qué tipo de canciones y qué tipo de historias y de sonidos vamos a dejar para el futuro? Me parece una reflexión interesante.

Ganas de seguir y de ganar

Cepeda cree que ha sido esa necesidad lo que ahora, a sus 46 años, impulsa su carrera, una que sigue acogiendo espaldarazos.

El bogotano recibió este año dos nominaciones al Latin Grammy en las categorías Mejor álbum tropical tradicional por "Andrés Cepeda Big Band (En Vivo)" -grabado con más de 30 músicos en el escenario- y Mejor canción tropical por su sencillo "Vivir Es Complicado".

P.- ¿Qué hace tan especial a este tema escrito por Jorge Luis Piloto?

R.- Recibir una canción de él que nos habla de las etapas de la vida, me parece muy valioso. Es una persona que realmente las ha vivido y que como yo adora el bolero. Y nos juntamos con él y con Dayhan Díaz (trompetista cubano) para darle vida a esta letra.

P.- ¿Crees que tu álbum nominado tiene ese toque secreto para llevarte tu segundo Latin Grammy, luego de "Lo mejor que hay en mi vida" (2013)?

R.- Esperemos que los votantes lo vean así. (...) Por eso tengo los dedos cruzados esperando que nos vaya muy bien. Y si no, también. Lo importante es que este disco exista, que la gente lo conozca y que podamos seguir difundiendo este tipo de música.

P.- Uno que recuerda tus inicios y te reencuentra aún más con el bolero. Cantas "Sabor a mí", "Hola Soledad", "Piel Canela"...

R.- Es una cosa que quise hacer toda mi carrera y hasta ahora lo logro. Fue una gran satisfacción, es una música que adoro. Son canciones escogidas por mí con mucho cuidado por gusto personal. Canciones que mi papá me enseñó a escuchar y artistas que mi papá me enseñó a apreciar. Entonces es algo muy cercano a mi corazón.

P-. Estos Grammy latinos no han escapado a la polémica. ¿Qué opinas del reclamo de artistas como J Balvin, Becky G, Daddy Yankee o Nicky Jam sobre la poca participación de la música urbana?

R.- Me parece que nadie está contento cuando no lo nominan. Yo he estado en ese lugar. Hay discos que he lanzado que no resultan nominados o hay nominaciones que he obtenido que no resultan premiadas. Y ya, normal. A todos nos pasa.

Nuevos proyectos

P.- ¿Qué de nuevo trae "TRECE", el álbum que presentarás el próximo año?

R.- Es el décimo tercer álbum que hago en estudio y que he presentando poco a poco, gota a gota. "Infinito" -el nuevo sencillo junto a Jesse & Joy que está promocionando- es una de esas canciones. Decidí hacer un álbum que fuera mitad colaboraciones, mitad solista.

P.- ¿Con quién colaboras y qué te sorprendió?

R.- Gente como Sebastián Yatra, como Cali y el Dandee, como los chicos de Jesse & Joy, los muchachos de Morat. Hay otra colaboración muy linda con los chicos de Monsieur Periné que ya muy pronto voy a presentar.

P.-¿De qué se trata?

R.- Es una canción muy linda que se llama "Mil maneras de morir". Aprovecho el virtuosismo y la habilidad instrumental de Santiago y sus compañeros y la voz de Catalina para contar una historia en un sonido muy distinto al que hago habitualmente. Muy acústico.

P.- ¿Algún tour a la vista?

R.- Ahorita estamos en teatro -Julio Mario Santo Domingo de Bogotá- con tres meses que tendremos de función (de su obra "Cepeda en Tablas"). Vamos a ir a México a fin de año para hacer una serie de presentaciones y el año entrante arrancamos con toda la gira por todos los países de Latinoamérica con el nuevo disco.

Alejandro Rincón Moreno