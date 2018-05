Andres Sarda, Jorge Vázquez y Alvarno vuelven a brillar en la MBFWIbiza

La moda española ha vuelto a viajar a Ibiza de la mano de Andres Sarda, Jorge Vázquez y Alvarno en la segunda edición de la pasarela de colecciones Resort Mercedes-Benz Fashion Weekend de la isla, celebrada en Ushuaia Ibiza Beach Hotel, ubicado en Platja d'en Bossa.

Esta cita del mundo de la moda, organizada por el director de Palladium Hotel Group y director del evento, Daniel Gómez Korf, y de la mano de IFEMA con la directora de las pasarelas MBFWM y MBFWIbiza, Charo Izquierdo, se ha convertido en una oportunidad para conocer las propuestas de moda más distendidas y frescas para lucir junto al mar.

Tras los desfiles de la invitada internacional, Melissa Odabash, de 2ND LAB by The 2nd Skin Co. y de Custo Barcelona, todos ellos debutantes en esta segunda edición, han subido a la pasarela las colecciones de Andres Sarda, Jorge Vázquez y Alvarno, diseñadores y firmas ya presentes en la primera edición.

La puesta en escena de Andres Sarda ha arrancado con un tema marinero de carácter lujoso y sofisticado, con espectaculares bikinis, bañadores y prendas de baño complementarias, y posteriormente ha contado con una parte más rompedora con colores vivos.

Todas las prendas han estado combinadas con complementos colombianos, gafas italianas, zapatos Jeffrey Campbell; finalizando el desfile con prendas más nocturnas y delicadas decoradas con cristales Swarovski.

La directora creativa de la marca, Nuria Sardá, ha explicado en una entrevista a Efe las líneas de la colección 'Day to Night', y ha matizado el paralelismo de usar "un solo tejido, un chacar de microfibra, para todas las prendas, tratándolo de diferente manera, con cómo una mujer puede pasar de la mañana a la noche y vivir mil vidas diferentes, mil looks diferentes".

Por su parte, Jorge Vázquez ha optado por un carácter aventurero "con colores muy neutros como el camel, el negro y el crudo y pinceladas de azul cielo empolvado y mostazas".

Se trata de una colección de años 70, en la que ha predominado "la estampación del tema selva, en pañuelos, en bordados o vestidos" ha comentado Vázquez, quien ha utilizado materiales "muy nobles como el lino, el algodón o la seda, tanto para camisería como para vestidos".

Vázquez ha considerado que se trata de una de las colecciones "más comerciales que hemos hecho hasta el momento y estará en tiendas a partir de diciembre".

Para esta colección, prendas muy femeninas, atemporales y prácticas, han querido no hacer solamente la colección que hacían "con vestidos muy de fiesta, de cóctel, muy románticos, sino que tengamos público más de calle", ha asegurado el diseñador.

En la Colección Resort 2019 de la firma Alvarno, compuesta por los creadores Arnaud Maillard y Álvaro Castejón, predomina una gama cromática que "apuesta por el azul marino como hilo conductor", acompañados de un potente color fucsia, un luminoso naranja y pinceladas de negro.

Los diseñadores han comentado que el neopreno, los estampados geométricos efecto caleidoscopio en algodón y gasa, superpuestos y drapeados en el cuerpo, cadenas envolventes con efecto tridimensional y tejidos técnicos han sido las líneas que han marcado la colección.

También han explicado que en esta ocasión han decidido que las modelos lleven calzado plano, "sandalias que visten mucho el pie", y han comentado que para este año querían "una colección más casual que la del año anterior, que fue muy sofisticada".

Un total de 50 piezas componen su colección Resort de este año, y los creadores han asegurado que "se vende el 70 % de una colección crucero".

Además, sin perder de vista a la moda, MBFWIbiza es también uno de los grandes eventos sociales de la isla, convirtiendo a Ushuaïa Ibiza Beach Hotel en punto de encuentro de destacadas personalidades nacionales e internacionales.

MBFWIbiza cuenta con el patrocinio de L'Oréal Paris, responsable de la peluquería y maquillaje de la pasarela, de la firma suiza de joyería y relojería Chopard, así como de Air Europa, aerolínea encargada de trasladar a modelos, diseñadores e invitados hasta Ibiza.