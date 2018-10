Los Ángeles homenajea a la jueza Ruth Bader Ginsburg, el brazo pop de la ley

Cantantes, actores, deportistas e incluso políticos suelen ser las estrellas mediáticas y los ídolos de la sociedad, pero una exposición inaugurada hoy en Los Ángeles rinde tributo a un peculiar y carismático icono pop de Estados Unidos: la jueza del Tribunal Supremo Ruth Bader Ginsburg.

"Notorious RBG", un juguetón paralelismo con el rapero The Notorious B.I.G., es el título de la muestra del centro cultural Skirball que examina la vida y obra de una incansable magistrada, de 85 años, que ha destacado por su defensa de los derechos de la mujer y de la comunidad LGBT y por alzar su voz, en numerosas ocasiones, en contra de la opinión mayoritaria y conservadora del Supremo.

Esta exposición, que permanecerá abierta hasta el 10 de marzo de 2019, es el último paso de una cadena de homenajes que han convertido a Ginsburg en una celebridad.

En 2013, Shana Knizhnik abrió en Tumblr un blog llamado "Notorious RBG" como homenaje a las opiniones contrarias y contundentes de Ginsburg frente a sus colegas del Supremo.

"Lo que quería lograr con 'Notorious RBG' no era un lugar para la indignación o el desacuerdo sino un espacio para celebrar la increíble vida y trabajo de esta persona de una manera que fuera insolente y divertida pero también sustancial", explicó hoy Knizhnik ante los medios.

Memes, fotografías, carteles o camisetas con frases y el rostro de Ginsburg empezaron a triunfar en internet hasta que Knizhnik, junto a Irin Carmon, publicó el libro "Notorious RBG" (2015), que fue el origen de esta exposición.

"Cuando comenzamos a trabajar en esta exposición hace dos años no sabíamos que cuando abriera sería en un momento en el que los valores por los que Ginsburg ha luchado toda su vida, que pueden ser resumidos como justicia y ciudadanía igual para todos, estarían bajo un ataque sin precedentes", afirmó hoy Carmon.

Sin mencionarlo explícitamente, la coautora pareció referirse así a la polémica presidencia de Donald Trump y a la controvertida confirmación de Brett Kavanaugh como juez del Supremo pese a haber sido acusado de abusos sexuales por tres mujeres.

Frente a ello, Ginsburg se ha convertido en un icono particularmente relevante, con la ola feminista del movimiento "Me Too" como corriente de fondo, y la exposición de Skirball repasa su vida desde que era una niña en Brooklyn hasta la actualidad.

Además de paneles y televisores en los que los visitantes pueden consultar sus famosos argumentos de disconformidad con decisiones del Supremo o su activismo de joven en la Unión para las Libertades Civiles en América (ACLU), la muestra, con un marcado toque lúdico, incluye partes interactivas como una recreación del despacho de la jueza o del tribunal al que llegó en 1993.

Asimismo, los que se acerquen a Skirball podrán probarse togas como las de la jueza, que fue la segunda mujer en llegar al Supremo tras Sandra Day O'Connor, o saber más de la tierna relación romántica que le unió a Martin Ginsburg, fallecido en 2010, durante más de cincuenta años.

Un conjunto de obras artísticas inspiradas en la magistrada cierran una exposición que se añade a la larga lista de homenajes a Ginsburg en los últimos tiempos.

Por ejemplo, el documental "RBG" (2018), dirigido por Julie Cohen y Betsy West, recaudó más de 14 millones de dólares en la taquilla estadounidense, una cifra nada despreciable para una cinta de no ficción.

Y, con Felicity Jones como estrella, el 25 de diciembre se estrenará la cinta "On the Basis of Sex", que recrea en la gran pantalla la lucha de Ginsburg contra la discriminación a las mujeres.