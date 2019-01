Anni B. Sweet: "Cantar en castellano es como tener un nuevo juguete"

Después de años de búsqueda y de "muchas libretitas" abandonadas por el camino, Anni B. Sweet parece haber encontrado la manera de cantar cómoda en español, idioma en el que por primera vez publicará un álbum este año.

"Igual se me entiende menos que en inglés", bromea en una charla con Efe esta compositora e intérprete malagueña, que dice haberse sentido como "con un nuevo juguete" pese a la mayor dificultad de encajar el castellano en la melodía.

El éxito de su empeño se debe, en parte, a su residencia en los últimos años en Granada, donde ha perdido el "vínculo tan fuerte" que mantenía desde su infancia con el inglés, aunque esta sea la lengua natal y musical de quien ha escogido como productor: el líder de Temples, James Bagshaw.

"Me gustaba mucho la banda y llevaba tiempo barajándolo. Pensé que no pasaba nada por combinar un sonido anglosajón con letra en español. Hubo algo que me hizo tirar hacia allí, el encontrar algo distinto", explica.

Pedales de guitarra, teclados... "He experimentado mucho con sonidos diferentes, cosas que en inglés no se me habrían pasado por la cabeza", anticipa Ana López (Málaga, 1987), convencida de haberse hecho de este modo con un sello "más claro y definido".

"No dejé de intentarlo. Hay muchas libretitas, pero no es lo mismo escribir que cantar. Necesitaba la melodía con la que me sintiese a gusto. Hasta que no lo he conseguido, no he querido forzarlo", señala después de tres discos en inglés.

Apenas eras mayor de edad cuando se publicó el primero, "Start, Restart, Undo" (1999, Subterfuge Records), al que mañana rinde homenaje con un concierto único y especial en el Teatro Circo Price de Madrid, al cumplirse una década de colarse entre los nombres del "indie" español.

"No fui consciente de lo que supuso aquel disco hasta que pasaron los años. Cuando lo vivía, solo lo disfrutaba de una manera muy natural. Fue luego cuando me di cuenta de que había sido algo muy grande e importante en mi carrera", reconoce.

La "inocencia" de entonces se verá esta vez impelida por la "experiencia" de una artista que ha optado por el formato acústico para este concierto, una "Stereoparty 2019" en la que también actuarán Los Fresones Rebeldes y Eguala y que forma parte de Inverfest 2019.

"Me parecía bonito cerrar el ciclo como empecé, con la guitarra acústica y la voz, como se hizo el disco", señala sobre una cita en la que además, de forma exclusiva, se podrá volver a adquirir el álbum en formato de doble vinilo, agotado en su momento.

Gracias a "Start, Restart, Undo", que contenía su célebre versión de "Take on me" de A-ha y se editó en Europa, Asia y América, López trascendió las fronteras españolas, en parte por el uso del idioma universal de la música, que le permitió tocar en 9 países.

¿No teme perder mercado al cantar en castellano? "Puede ocurrir, pero si me paro mucho a pensar las cosas, nunca haré lo que quiero y me quedaré cohibida. Hay que hacer lo que sale de manera natural", proclama.

Por Javier Herrero.