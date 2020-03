Antonio Banderas se unirá en "Uncharted" a Tom Holland y Mark Wahlberg

Antonio Banderas se unirá a Tom Holland y Mark Wahlberg en la adaptación cinematográfica del videojuego "Uncharted", un proyecto que, tras muchos años en desarrollo y con contratiempos de todo tipo, comenzará su rodaje muy pronto.

El medio especializado Variety aseguró este lunes que Banderas formará parte de esta cinta cuyo estreno está previsto para el 5 de marzo de 2021 y que dirigirá Ruben Fleischer, quien llamó la atención de Hollywood con la comedia de muertos vivientes "Zombieland" (2009) y que triunfó en todo el planeta con "Venom" (2018).

Junto a Banderas, Variety señaló que Sophia Ali y Tati Gabrielle también trabajarán en esta película en la que ya figuraban como actores confirmados Tom Holland y Mark Wahlberg.

Banderas vive uno de los mejores momentos profesionales de su trayectoria tras triunfar con la cinta de Pedro Almodóvar "Dolor y gloria" (2019), por la que el español fue candidato al Óscar al mejor actor (primera nominación de su carrera).

El plan para llevar a la gran pantalla las aventuras de "Uncharted" ha estado dando vueltas en Hollywood durante la última década sin poder concretarse hasta ahora.

Directores como David O. Russell ("Silver Linings Playbook", 2012) o Travis Knight ("Bumblebee", 2018), entre muchos otros, estuvieron vinculados a este proyecto hasta que Fleischer tomó las riendas.

Mark Wahlberg, que esta semana presenta en Netflix la película "Spenser Confidential", confirmó en una entrevista con Efe que el rodaje de esta película sobre "Uncharted", que servirá como precuela de las tramas del videojuego, está a la vuelta de la esquina.

"Sí, vamos a empezar como en dos semanas. Estoy muy emocionado. En principio iba a interpretar a Nathan Drake pero envejecí (sonríe). Así que ahora interpretaré a Sully y Tom Holland encarnará a Nathan Drake", aseguró.

"Esta película se siente como las de 'Indiana Jones', 'Romancing the Stone' (1984) o como 'The Thomas Crown Affair' (1968). Me enamoré del guion y veremos cómo evolucionan las cosas para crear algo nuevo y diferente", añadió.