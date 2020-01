Antonio Molero protagoniza "Escape Room", risa y sustos gore

Los juegos en los que en un tiempo tasado hay que resolver un misterio dentro de un entorno cerrado, las "escape rooms" dan título a la comedia que protagonizan Antonio Molero, Kira Miró, Marina San José y Leo Rivera, humor y sustos gore al estilo de "Scooby Doo" o las parodias de "Scream".

La obra, de Joel Joan y Héctor Claramunt, que también la dirigen, ya se estrenó la pasada temporada en Barcelona, donde sigue en cartel, y mañana llega al Teatro Fígaro "con muy buen pálpito de éxito", bromea en declaraciones a EFE Molero, actor, director y guionista muy popular en sus papeles de Poli en "Médico de Familia" y de Fiti en "Los Serrano".

Molero no ha querido ver la obra en catalán pero sí ha ido, junto con el resto del equipo, a una "escape room" en Madrid porque el director les dijo que tenían que pasar por la experiencia.

"Nos vino muy bien y nos sirvió muchísimo para seguir ensayando. Me sorprendió que me gustara tanto. No suelo estar muy a favor de estas cosas pero sorprendentemente me encantó. Recomiendo hacerlo con amigos y, si es posible, que nadie sepa nada de lo que va", sugiere.

Algo así es lo que sucede en la obra, en la que su personaje, Edu, quiere presentar a su novia (Marina San José) a una pareja de amigos suyos en una de esas salas de juegos, situada en un barrio en el que hace poco se ha encontrado el cadáver de un hombre descuartizado.

"Es un personaje muy entrañable, el típico amigo que quiere que todo salga bien y está muy nervioso pensando en qué pasará. Es un personaje muy positivo y conciliador", describe.

"Escape room", dice, tiene "un estilo muy reconocible" porque sus claves "forman parte de nuestra cultura; es un género de comedia que coquetea mucho con el terror de serie b de cine americano, los episodios de los dibujos de 'Scooby Doo' o las películas de parodia gore".

La comedia, que se estrenó en esta versión a finales de noviembre en Aranjuez (Madrid), es "de carcajadas pero también de mucha risa nerviosa", asegura.

El público, detalla, está expectante pensando en "qué va a pasar a continuación", "disfrutando viendo sufrir a los protagonistas y con la risa tonta del susto".

La novedad para el actor con este montaje, que producen Verteatro, Pachesca Producciones, Focus, Arriska y Smedia, es que "técnicamente" es "muy complicada".

"Hay muchos elementos que tienen que abrirse y cerrarse con exactitud; tenemos que interaccionar con un personaje que aparece en pantalla mientras un reloj va marcando en tiempo real una cuenta atrás. Todo tiene que ir cuadrado al milímetro y eso da mucha sensación de realidad al público", añade.

El actor está rodando la segunda temporada de la serie de Mediaset "Madre", con Belén Rueda, que se estrenará a lo largo de 2020 y lo compaginará con las funciones en Madrid y con la gira de "Escape room" para este verano por ciudades como San Sebastián, Bilbao y Vitoria.