Antonio Najarro cierra en el Liceu su etapa al frente del Ballet Nacional de España

El coreógrafo Antonio Najarro cierra en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona su etapa como director del Ballet Nacional de España (BNE), con la representación de las obras "Zaguán" y "Alento", del 31 de julio al 3 de agosto.

Najarro ha elegido para despedirse dos propuestas "que representan un trabajo personal" y su particular visión de la danza española, según ha señalado el director en un comunicado.

"Elegir Barcelona y el Gran Teatre del Liceu tampoco ha sido algo que ha surgido por azar. Es uno de los grandes teatros del mundo y su público es conocedor de la danza de una manera sofisticada y actual".

"Cada vez que he actuado en esta ciudad me he sentido querido, valorado y respetado", ha afirmado el creador, cuya última visita al Liceu fue en julio de 2015, con el espectáculo "Sorolla".

Antonio Najarro, que ha estado al frente del Ballet Nacional de España durante ocho años, se despide de este cargo con la sensación de haber cumplido su objetivo de acercar la danza española a todos los públicos, nacionales e internacionales.

"Desde que comencé a dirigir el BNE en el año 2011, he tenido un gran interés, no solo en recuperar lo más sofisticado de nuestra cultura dancística y nuestro repertorio, sino también en apostar por introducir nuevas propuestas, propias y también de la mano de grandes creadores invitados, como las que llevamos al maravilloso Teatre del Liceu en Barcelona", ha dicho.

"Zaguán", cuyo título hace referencia al lugar de transición donde confluyen diferentes estancias, es un ballet flamenco donde varios de los jóvenes artistas del panorama actual, como Mercedes Ruiz, La Lupi y Marco Flores, muestran su vocabulario, su estilo y su sello personal como creadores.

Además, Blanca del Rey, una de las grandes damas del flamenco, aporta su sello personal en la coreografía "Soleá del Mantón".

En cuanto a "Alento", es un reflejo del estilo de Najarro como creador y de su visión personal de la danza clásica española, inspirado en la partitura del compositor, guitarrista y compañero de viaje Fernando Egozcue.

Durante la dirección de Najarro, el Ballet Nacional de España ha mostrado en escenarios de todo el mundo la variedad de estilos del baile español, desde la escuela bolera a la danza clásico española, pasando por el folclore y el flamenco, en obras como "Suite Sevilla", "Ángeles Caídos", "Ritmos", "Sorolla", "Alento" y "Zaguán".

Una de las últimas creaciones estrenadas por el Ballet Nacional de España ha sido "Electra", una historia de fantasmas familiares, de viejas querellas y de ausencias ingobernables.