Antonio Orejudo presenta un diálogo abierto con el lector en "Grandes éxitos"

Para Antonio Orejudo un escritor es "una especie de feriante que va de pueblo en pueblo con su espectáculo, donde al final pasa la gorra para recoger algo de dignidad y poder para comer" y con esa concepción ha construido "Grandes éxitos", un libro con piezas breves acompañadas por una especie de "making off".

Así, publicado por Tusquest, el nuevo de libro de Orejudo (Madrid, 1963) es otro artefacto cargado de literatura e ironía, para tratar asuntos muy serios. Todo un recital de historias que ofrece al lector, al que considera que hay que cuidar porque "está harto de artificios literarios".

"Sí considero que el lector está harto y por eso funciona la mal llamada autoficción, porque el lector necesita conocer y saber más. Quiere que le lleven a la cocina del autor, saber cómo cocina y eso es lo que he hecho con estas historias, mantener una conversación entre amigos", ha explica do hoy el escritor y profesor universitario de literatura clásica.

Orejudo ha presentado hoy "Grandes éxitos", acompañado por el critico, escritor y blogero Roberto Enriquez, conocido como Bob Pop, y gran admirador del autor de "Reconstrucción" o "Momentos de descanso", entre otros títulos.

Para Bob Pop, Orejudo podría haber presentado sus "Grandes éxitos" en cualquier teatro de la Gran Vía madrileña. "Es uno de los mejores escritores que tenemos en España. El libro es un disfrute y no lo podía haber escrito otro", ha subrayado el periodista cultural, que ha destacado la pieza que incluye el libro sobre la parodia sobre Javier Marías.

El libro, según ha explicado el autor, comenzó siendo concebido como las mejores piezas breves de sus últimos 30 años, pero la escritura de una explicación previa del relato le ha llevado al autor a dar tanta importancia a esa especie de 'making off' como a las historias que presenta que son inéditas.

El recuerdo, la vida, la experiencia, una teoría de la creación literaria se dan la mano en este espectáculo literario en el que se reúnen Cervantes, Philip K. Dick o Marcial Lafuente Estefanía.

Orejudo ha presentado sus "Grandes éxitos" el día que ha fallecido el escritor norteamericano Philip Roth, alguien al que el autor dice admirar mucho.

"Yo quería haber sido el escritor que has sido Roth. E tiene un libro que se llama 'Pastoral americana', que si yo lo hubiera escrito, me hubiera retirado con la conciencia tranquila. Ahí está todo lo que yo hubiera querido decir; no de Estados Unidos, claro, porque este libro es un radiografía de ese país, en el que ya explica porque Trump está en el poder".

"Me hubiera gustado escribir esa novela de España y Roth es, junto con Don Delillo el tipo de escritor que me hubiera gustado ser", concluye