Antonio Orozco brilla en el festival de Cap Roig

El cantante y compositor Antonio Orozco ha seducido esta noche a las más de 2.000 personas que han llenado las gradas del Cap Roig de Calella de Palafrugell, en el que ha repasado los éxitos de sus 19 años de carrera con temas como "Devuélveme la vida", "Estoy hecho de pedacitos de ti" o "Mi héroe".

El concierto, que forma parte del festival promovido por la Fundación Bancaria "la Caixa", ha durado casi dos horas, aunque antes Antonio Orozco ha presentado a Guille Ogayar, un cantautor de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) a quien descubrió, por casualidad, en un concierto.

Según ha explicado a Efe, cuando lo escuchó, le encantó y le invitó a participar en sus conciertos. Así, antes de que Orozco ocupara el escenario, Ogayar ha ofrecido algunas de las canciones que publicará en el álbum que prepara y en el que también colabora el cantante de L'Hospitalet de Llobregat.

Pasados veinte minutos de las diez de la noche, ha salido al escenario Antonio Orozco al grito de "¡Todo el mundo arriba!", lo que ha levantado de sus sillas al público, que ha coreado la primera canción que ha ofrecido: "Llegará", de su álbum Dos Orillas (2013).

De hecho, Orozco ha avisado, antes de empezar, que esta noche "no dejaría a nadie indiferente" y que esperaba hacer "bailar y disfrutar" a todos los asistentes, que agotaron todas las entradas disponibles hace semanas.

El cantante ha imprimido a su actuación un ritmo animado y enérgico que no ha cesado en las casi dos horas que ha durado el concierto, que ha continuado con temas como "Mírate", "Te esperaré", "Podría ser" o "El viaje".

Y es que durante la actuación, Orozco ha mezclado canciones de toda su discografía que ya suma más de 1.500.000 discos vendidos, 9 discos de platino y un disco de Oro.

Una de las primeras sorpresas de la noche ha llegado cuando ha versionado "Como un burro en la puerta de un baile", de El Último de la fila, que los asistentes han querido inmortalizar grabándolo con el móvil, mientras algunas fans han desplegado unas pancartas donde se podía leer "Tu eres mi héroe".

Uno de los momentos más emotivos ha llegado con dos canciones que han puesto los pelos de punta a todos sus seguidores. Primero con "Por pedir pedí" y a continuación con "Devuélveme la vida", que el público ha cantado prácticamente entera a capella, ante un Orozco que tenía ganas de jugar y que ha intercambiado los papeles con uno de los guitarristas.

El cantante ha tomado la guitarra, y el guitarrista el micrófono, aunque, en realidad, quién la ha cantado ha sido el barcelonés, escondido en un rincón.

Y, sin quererlo, una de las protagonistas de la noche ha sido la luna y su eclipse más esperado. En medio de la canción "Que me queda", algunos de los asistentes han señalado el disco eclipsado de de la luna.

"¿Qué pasa? ¿A que quito la música?", ha apuntado el artista antes de pedir a uno de los músicos "¡Para!". "Que me da igual el eclipse, el único eclipse que vale la pena sois vosotros", ha proseguido sin dejar de bromear.

Después de más de una hora y media de actuación, Orozco ha encarado la recta final con algunas de sus canciones más populares, como "Hoy será" y "Estoy hecho de pedacitos de ti"; que ha servido al cantante para hacer un amago de final.

Pero nadie había tenido suficiente y han empezado a corear su nombre y a pedir, pataleando, que volviera. Orozco ha escuchado a sus fans y ha vuelto a salir para explicar el proyecto del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, con el que colabora.

Y a continuación ha llegado una de las sorpresas de la noche: el cantante y concursante de la última edición de Operación Triunfo, Luis Cepeda, ha subido al escenario para interpretar junto con el barcelonés el tema "Mi héroe", ante los gritos de asombro de sus fans.

Una sorpresa que ha servido para firmar el que parecía el fin definitivo de la noche con las canciones "Una y otra vez" y "Lo que tú quieras soy", que tenían que poner la guinda final al concierto.

Pero el público se ha resistido a que acabara la noche. Y tras más de diez minutos de aplausos y ovaciones de los asistentes, Orozco ha vuelto al escenario y ha cogido la guitarra para improvisar una última canción, "Irremediablemente celos", interpretada sólo por él a la voz y a la guitarra.

El barcelonés, que parecía que no tenía suficiente, ha continuado con una mezcla de la famosa canción de Bob Marley "No woman no cry" con su "Devuélveme la vida" y con "Estoy hecho de pedacitos de ti".