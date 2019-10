Apple TV+ despega con Jennifer Aniston frente a "La Peste" y "The Crown"

Apple TV+ llega al panorama audiovisual con un nuevo servicio de vídeo que arranca con una mirada crítica al acoso en "The morning show", con Jennifer Aniston y Reese Witherspoon, y se enfrenta a la vuelta de veteranos como la Sevilla medieval de "La Peste" y Olivia Colman como la reina Isabel II en "The Crown".

1."THE MORNING SHOW", EL #METOO PROPIO DE ANISTON Y WITHERSPOON

Jennifer Aniston y Reese Witherspoon son las madrinas de la gran apuesta seriéfila del lanzamiento de Apple TV+, convirtiéndose en las productoras y protagonistas de "The morning show", serie que se estrena el mismo día 1 y en la que comparten protagonismo con Steve Carell.

En esta ficción metatelevisiva se cuenta el día a día de un programa matinal de noticias y entretenimiento con Alex (Aniston) y Mitch (Carell) como la pareja ideal de la pequeña pantalla hasta que él es acusado de acoso sexual y a partir de entonces el movimiento #MeToo se apodera de la narración.

2. LOS SOVIÉTICOS CAMBIAN EL FUTURO "PARA TODA LA HUMANIDAD"

Tampoco ha querido perderse el estreno del gigante de la manzana Ronald D Moore, creador de "Battlestar Galáctica" y "Outlander", que ha preparado para Apple TV+ "Para toda la humanidad", una ficción en la que imagina cómo sería el mundo hoy si los soviéticos hubiesen sido los primeros en llegar a la luna y Estados Unidos no hubiese abandonado la carrera espacial.

También prevista para el viernes 1, la historia se cuenta a través de la vida de los astronautas, ingenieros y familias que participaban en esta carrera de fondo con un reparto encabezado por Jodi Balfour, Sarah Jones o Chris Bauer.

3."LA PESTE" DE SEVILLA SE TRANSFORMA EN CRIMEN Y PERSECUCIÓN

Tras una primera temporada de éxito, "La Peste" vuelve a Movistar+ el día 15 bajo la dirección de Alberto Rodríguez para retratar una Sevilla del siglo XVI menos religiosa y más centrada en los problemas sociales a través de los personajes interpretados por Pablo Molinero, Paco León o Patricia López.

Tras haber sobrevivido a la peste, la ciudad comienza una etapa de prosperidad gracias al monopolio del comercio con las Indias, pero la pobreza a la que sigue sometida la población genera tal descontento social que surge La Garduña, el crimen organizado que toma el control en los seis capítulos de esta segunda temporada.

4."THE CROWN", UNA REINA QUE RESISTE LA CAÍDA DE SU IMPERIO

Olivia Colman, ganadora del Óscar este año por "La Favorita", reemplazará a Claire Foy como Isabel II en la tercera temporada de "The Crown" que, bajo el lema "Los tiempos cambian. El deber perdura", vuelve a Netflix el próximo 17 de noviembre para contar la vida de la realeza británica a partir de 1964, momento de grandes cambios para la corona con la desintegración del imperio.

Tobias Menzies será el nuevo príncipe Felipe de Edimburgo en reemplazo de Matt Smith, mientras que Helena Bonham Carter hará lo mismo en el papel de Margarita, hermana de Isabel de II hasta ahora interpretada por Vanessa Kirby.

5.UNA ADRIANA UGARTE MAFIOSA PARA UNA BARCELONA OSCURA EN "HACHE"

El primer día del mes llega a Netflix la nueva producción española de la plataforma, "Hache", en la que se retratará la cara menos amable de la Barcelona de 1960 y la llegada de la heroína a España, todo amenizado por música jazz.

Adriana Ugarte será Helena, una mujer que se convertirá en la jefa del tráfico de heroína en la Barcelona de entonces acompañada de Javier Rey y Eduardo Noriega a la cabeza del reparto.

6."LA MATERIA OSCURA", BRUJAS, OSOS, FANTASÍA Y MUCHOS PELIGROS

El universo fantástico y juvenil de Philip Pullman se convierten en serie en "La materia oscura", la ficción que HBO ha coproducido con BBC y que estrena el 4 de noviembre con James McAvoy o Lin-Manuel Miranda a la cabeza.

La obra de Pullman ya fue adaptada en la película de 2007 "La brújula dorada" y ahora vuelve a la pantalla con la historia de Lyra y Will, dos niños que viven aventuras peligrosas en mundos encantados enfrentándose a osos, brujas o ángeles caídos hasta que descubren que el futuro de la humanidad depende ellos y el peso de la responsabilidad cae sobre sus hombros.

7. OSCAR JAENADA CAPTA LAS LUCES Y SOMBRAS DE "HERNÁN",

Hernán Cortés es una de las figuras más polémicas de la conquista de Latinoamérica y es a través de este personaje, cargado de luces y sombras, que la ficción histórica "Hernán" cuenta la conquista de México con Oscar Jaenada en la piel del militar y diplomático.

A partir del 21 de noviembre Amazon Prime Video estrenará una serie que aborda todas las facetas del personaje, no solo como conquistador sino también como hombre, con sus preocupaciones y fascinaciones, gracias a un reparto que completan Víctor Clavijo, Aura Garrido y Michel Brown, entre otros.

8.GUERRA Y REVOLUCIÓN PARA EL FIN DE "THE MAN IN THE HIGH CASTLE"

También a Amazon Prime Video llegará la cuarta y última temporada de "The man in the high castle", una serie marcada por la polémica por centrarse en un futuro distópico en el que Hitler ganó la Segunda Guerra Mundial gracias a haber descubierto antes la bomba atómica.

El 15 de noviembre se cerrará la historia de este hipotético universo, basada en la novela de Philip K. Dick de 1962, con América en medio de una rebelión y un movimiento insurgente que podría cambiar el futuro también para los japoneses, cuyo imperio se tambalea.

9."FLACK", ANNA PAQUIN EQUILIBRA VIDAS AJENAS PESE A SU CAOS

La oscarizada Anna Paquin ("El Piano") protagoniza para Cosmo "Flack", una comedia negra en la que da vida a una relaciones públicas que vive en Londres intentando sacar a sus clientes famosos de los escándalos más rocambolescos a la par que tiene que convivir con sus propios problemas.

Los seis episodios de la primera temporada verán la luz a partir del 19 de noviembre con Lydia Wilson, Sophie Okonedo o Bradley Whitford completando el reparto.

10."LA VIDEOTECA DE BERGMAN" DESVELA SUS GRANDES PASIONES

Desde el mexicano Alejandro González Iñárritu, pasando por Woody Allen, Lars Von Trier o Michael Haneke, algunos de los directores actuales más influyentes recorren los temas capitales del cine de Ingmar Bergman a través de las películas que éste conservaba en su casa.

Filmin acoge a partir del 12 de noviembre esta serie sueca sobre uno de los directores más influyentes de la historia gracias al repaso de su propia videoteca

Amanda Rubio