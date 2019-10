Apple se lanza a la ciencia ficción: ¿Y si la carrera espacial nunca terminó?

¿Y si la carrera espacial nunca hubiera terminado y los soviéticos hubieran llegado a la Luna antes que EE.UU.? El gigante Apple se lanza a la ciencia ficción con "For All Mankind", una serie de TV que imagina otro futuro y que pone el foco en una familia latina e inmigrante.

La compañía que inventó el iPhone iniciará una nueva andadura en el universo televisivo con su propia plataforma de contenidos Apple TV+, en la que estrenará a partir de noviembre esta producción creada por los responsables de la nueva versión de "Battlestar Galactica" y las secuelas de "Star Trek".

La gran apuesta de Apple por la ciencia ficción partirá de un hecho ficticio, pero que de haber sucedido podría haber cambiado el transcurso de la historia: Los soviéticos consiguen pisar la Luna y se adelantan en la carrera espacial, en plena Guerra Fría.

En "For All Mankind" también habrá espacio para abordar la vida de los inmigrantes indocumentados con una familia interpretada por Arturo del Puerto y Olivia Trujillo.

"Yo interpreto a Octavio Rosales, un padre soltero que cruza con su hija la frontera desde México a Estados Unidos", avanzó a Efe Del Puerto, actor de origen puertorriqueño y español.

Según este intérprete, la serie contará, entre otros asuntos, los problemas de una familia de inmigrantes que llega a EE.UU. en el siglo XX para buscar un futuro más próspero y se encuentra con los retos de "no ser ciudadanos de primera clase".

"Apple está incluyendo muchos asuntos de actualidad para abordarlos desde la ficción", explicó el actor, antes de añadir que en "For All Mankind" se tratan temas "que aún en 2019 siguen vigentes", como los problemas de los indocumentados y "la inclusión de las mujeres en la carrera espacial".

La hija de Del Puerto en la serie será Aleida Rosales, encarnada por la actriz de origen mexicano Olivia Trujillo, quien definió su personaje como el de una joven que sueña con el espacio y queda fascinada por los avances de la imaginada e imparable carrera espacial.

Precisamente, el argumento central de la serie plantea que esa victoria de la URSS en la llegada a la Luna podría haber provocado que la carrera espacial nunca terminase, algo que habría llevado a la humanidad a sitios y lugares insospechados.

Entre los creadores figuran Matt Wolpert y Ronald D. Moore, este último responsable de éxitos de ciencia ficción como el "remake" de "Battlestar Galactica" y versiones modernas de "Star Trek", quien contó a Efe que decidió escoger ese futuro alternativo para narrar un desarrollo espacial que "en lugar de ir a menos" a partir de la década de 1960 "fuera a más".

"Es un futuro con una visión muy positiva", respondió Moore sobre el tono de esta nueva serie distópica que ha contado con la supervisión del astronauta de la NASA Garrett Reisman, quien permaneció más de 100 días en la Estación Espacial Internacional.

"Di consejos sobre cómo recrear los movimientos en el espacio o manejar los mandos de la nave", explicó el astronauta, incorporado al proyecto tras reunirse con sus creadores por su fascinación con "Battlestar Galactica".

La presentación de "For All Manking" fue el primer gran evento de la tecnológica Apple en su salto a Hollywood, para el que cuenta con esta ficción espacial y la comedia "The Morning Show" de Jennifer Aniston como sus principales reclamos.

El servicio de televisión por suscripción de Apple estará disponible desde el 1 de noviembre, costará 4,99 dólares al mes y competirá de tú a tú con compañías como Netflix, Disney, Hulu o Amazon.