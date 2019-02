Arantxa Echevarría, Goya a la mejor dirección novel por "Carmen y Lola"

La bilbaína Arantxa Echevarría ha conquistado el Goya a la mejor dirección novel por "Carmen y Lola", una historia de amor entre dos mujeres adolescentes gitanas, en la 33 edición de los premios de la Academia de Cine.

Junto a Echevarría (Bilbao, 1968), competían en esta categoría Andrea Jaurrieta por "Ana de día"; Celia Rico por "Viaje al cuarto de una madre", y César y José Esteban Alenda por "Sin fin".

Con un grito, puño en alto, recibió Echevarría un Goya que ha convertido en uno de los más reivindicativos al dedicárselo a "todos los que no son capaces de ponerse en los zapatos de otro, a los que no ven necesario que haya una ley de violencia de género, a los que no creen que el cambio de sexo debe estar en la Seguridad Social; a ellos, para que vean una peli de gitanas, lesbianas y mujeres"

Echevarría ha cumplido su sueño de niña: "siempre quise ser directora de cine" y ha enfatizado que es necesario que este premio a una primera película "sirva para hacer una segunda, y una tercera, y que haya más mujeres".

Después de dedicar el Goya "a todo el equipo", que le ha acompañado desde sus inicios en el cine y siguen con ella, Echevarría ha manifestado que "a una sociedad se le mide por el sitio que ocupan las mujeres en ella, y España no sé si es suficientemente madura", se ha lamentado.

Con este filme Echevarría logró ser la primera mujer española en competir en la Quincena de Realizadores del Festival de Cannes.

La directora lleva 20 años en el mundo del cine, sus cortos han viajado y sido premiados en decenas de festivales. Con "De noche y pronto" fue nominada a los Goya en 2014 y "Yo presidenta", el último trabajo de Chus Lampreave, fue premiado en el festival de Medina del Campo.

"Carmen y Lola" es una especie de "Romeo y Julieta" contemporánea y entre mujeres ubicada en la periferia de Madrid. Su estreno suscitó críticas por parte de un colectivo de feministas gitanas.