Arco en 2020 estará dedicado a un tema, no a un país

La comisaria y galerista Maribel López, que sustituirá a Carlos Urroz en la dirección de ARCO en 2020, asegura a Efe que la próxima edición de la feria de arte contemporáneo, que ella dirigirá, volverá a tener un tema y no un país, como pasó en 2018, que estuvo dedicada a "El Futuro".

"Ideas de evolución tengo y el primero de esos ejercicios se verá en 2020 cuando retomaremos una estrategia que habíamos empezado a desarrollar en 2016 y que continuó en el 35 aniversario, en 2018. Así,la Feria volverá a tener un tema y no un país", explica Pérez en un entrevista con Efe.

"Ese tema y su esencia explicará cosas de cambios de futuro solo por su propia naturaleza, pero lo importante es que me interesa mantener esa alternancia entre temas y países, creo que las dos son estrategias muy válidas para investigar cosas muy diferentes", subraya López.

La Feria de Arte Contemporáneo alternará y tendrá en un año tema y al siguiente, país, aunque Pérez quiere dejar claro que para 2020 y para el futuro de Arco su intención es "mantener el trabajo que hemos tenido estos años".

"Yo he estado en el equipo de Carlos Urroz desde 2011, incluso desde 2010 como comisaria de la sección "Openning". En todo lo que ha pasado estos años he sido parte de las decisiones, no siento que haya nada desajustado y que haya que cambiar", sostiene López, quien ahora codirige junto con Urroz Arco 2019, que comienza el próximo jueves, 27 de febrero, en los pabellones 7 y 9 de IFEMA.

La visibilidad de las mujeres artistas en Arco, es otro de los temas que atañe a la nueva dirección, aunque los directores no tienen potestad para intervenir en las galerías. Sí en las secciones de "Openning", "donde se ha trabajado para que el equilibrio entre hombres y mujeres sea correcto y en la sección "Diálogos", "donde hay una investigación para dar voz a las mujeres", puntualiza López.

"Serán diálogos intergeneracionales, la mayoría de esos stands son diálogos entre mujeres, mayores y jóvenes. Marcarán mucho el tono de esa sección, pero también se plantean cuestiones de transfobia, sociales. Se dará voz a aquellos que no la han tenido durante tiempo. Y en ese lugar entra la voz de la mujer", añade.

Otra de las nuevas propuestas de López para su nuevo mandato será dar "otras voces a las artistas". "Es una de las ideas que me interesa mucho, de algún modo el arte es el eje central de todo lo que hacemos, el artista es su portador, con pequeños gestos y sí me gustaría dar en el futuro esa visibilidad".

Pero lo más inmediato ahora es la 38 edición de Arco, que dará comienzo el día 27 en IFEMA, hasta el 3 de marzo, y que para su actual director Carlos Urroz, será "el mejor ARCO de la década", según explica a Efe.

"Será la feria del descubrimiento, porque tiene todo lo reunido en este nueve años (los que él ha estado al frente), que ha sido una etapa súper completa".

Una edición, donde se verá mucho arte latinoamericano, con Perú como país invitado."Tendrá un formato totalmente distinto esta vez. Normalmente el país invitado eran unos stands de galerías y este año es una exposición comisariada por Sharon Leffener, la comisaria jefe del Museo de Lima, y visualmente será muy impactante".

"Veremos también arte joven en la sección 'Openning' y tenemos 38 proyectos de artistas diseminados por la feria, que no teníamos otros años,y que tendrán mucha visibilidad porque las galerías han apostado por traer una pieza importante", apunta Urroz.

Una feria en la que, además de los 300 coleccionistas extranjeros que llegan a través de los Collector Link, también habrá un programa para coleccionistas jóvenes.

"Trabajamos por un lado con coleccionistas -argumenta Urroz-, pero también animando a la gente a perder el miedo al arte contemporáneo. Si llevamos ropa de nuestro tiempo... pues la gente también tiene que disfrutar con el arte contemporáneo".

Mucha escultura -"que con las luces nuevas tendrá más visibilidad"-, pintura, y una vuelta de los artistas jóvenes al vídeo, protagonizarán la 38 edición en opinión de Urroz, quien califica a la Feria de "inclusiva, diversa y sexy", y quien no desvela aún su próximo proyecto, cuando deje Arco.