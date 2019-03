El Arenal Sound suma a su cartel a Morat, Ummet Ozcan y Bad Gyal

El festival Arenal Sound ha hecho pública hoy una tercera tanda de confirmaciones para su décima edición, que tendrá lugar en Burriana del 30 de julio al 4 de agosto, y que incluye a Morat, Ummet Ozcan, Dorian y Bad Gyal.

En total, doce nuevos artistas se incorporan hoy a un cartel que ya contaba con la presencia de Martin Garrix, Thirty Seconds To Mars, Karol G, Don Diablo, Oliver Heldens, Vetusta Morla y C. Tangana entre otros, han informado fuentes de la organización.

La banda colombiana Morat "presentará sus grandes éxitos y nuevas canciones", mientras que el holandés Ummet Ozcan -uno de los DJs y productores más reconocidos del panorama internacional- llega a Burriana por primera vez.

Otros que también están en ese listado de electrónica y no dejan de subir posiciones son los brasileños Cat Dealers, mientras que Dorian, un habitual en la cita castellonense, "no podían faltar para celebrar los diez años del festival".

Bad Gyal, por su parte, repite por segundo año consecutivo tras ser "uno de los conciertos más aclamados" de la pasada edición del Arenal Sound.

Completan la lista de confirmaciones nombres como Zetazen, Fusa Nocta y el reggae de Adala & The Same Song Band. También los murcianos Second llegarán a Burriana para presentar las canciones de su último disco y Lucas Loren vuelve en solitario para demostrar todo su potencial sobre el escenario.

Visitarán por primera vez el Arenal Sound Ms Nina y Ladilla Rusa.