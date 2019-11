Arriaga ensalza el valor del escritor en el cine frente al guionista clásico

El escritor, productor y realizador mexicano Guillermo Arriaga ha reivindicado la importancia de que "los escritores empiecen a revalorizar desde el lenguaje mismo su posición en el cine" pues son "los coautores de una obra", por lo que ha invitado a desterrar los términos "guionista" y "guion".

En la presentación del primer VLC Pitch Forum, una cita exclusiva de escritura audiovisual que acoge Valencia esta semana, Arriaga (autor de las historias que dirigió después su compatriota Alejandro González Iñárritu "Amores Perros", "21 gramos" o "Babel") ha invitado a todo el sector audiovisual a que "nunca más vuelva a decir las palabras 'guionista' y 'guion'. Son peyorativas".

"Escritores como yo pasamos tres años escribiendo una obra para que luego digan que solamente es una pequeña guía para que el verdadero autor de la obra la dirija", ha reivindicado para insistir en que, en su opinión, el término correcto es el de "escritores cinematográficos".

"A veces me dicen que cuándo voy a regresar a la literatura, porque yo empecé como novelista y luego empecé a hacer cine. Yo nunca me fui. A un escritor de teatro nunca le cuestionan cuándo va a regresar a la literatura. Estamos haciendo otro tipo de literatura", ha defendido.

El cineasta celebrará este viernes una clase magistral en la que hablará sobre la construcción de sus personajes, quienes, como él mismo argumenta, "se construyen desde la proxemia, la ropa, las miradas, los defectos, las características físicas, la forma en la que seducen y muchos otros aspectos más".

Arriaga ha asegurado que lo que piensa hacer es "compartir un poco" lo que ha vivido "como escritor, como productor, como director, de a qué se enfrenta uno" y ver si lo que le pasó a él "ayuda a otros a poder crear", lo cual sería su "mayor ilusión".

El autor también estará presente en la presentación de su último libro, "El salvaje", que tendrá lugar este sábado en la Biblioteca Municipal Clara Santiró i Font, y contará con la presencia de Eduard Guillot, responsable de programación de La Mostra de València-Cinema del Mediterrani.

El sábado y el domingo se proyectarán dos de las películas de Arriaga: "Los tres entierros de Melquiades Estrada" (2005) –a la que seguirá una charla-coloquio moderada por Marian Sánchez Carniglia, el cineasta Pedro Rosado y el periodista Mikel Labastida- y "Lejos de la tierra quemada" (2008), que también se comentará en una charla entre Gabi Ochoa (VLC Pitch Forum), la directora del festival de mediometrajes La Cabina, Sara Mansanet, y el cineasta Pau Martínez.

A finales de agosto, Arriaga estrenó en la Mostra de Venecia su última obra como realizador, "No one left behind", una cinta de media hora de duración donde explora desde el punto de vista humano la frontera entre México y Estados Unidos.

VLC Pitch Forum está organizado por el Institut Valencià de Cultura (IVC-Audiovisuals), Fundación SGAE, EDAV y La República del Lápiz, que quiere convertir durante unos días a la ciudad en el centro de referencia para guionistas, creadores y productores de ficción.