Arroyo Ceballos: El arte y la cultura deberían ser un contrapeso al pesimismo

El artista cordobés Francisco Arroyo Ceballos, que estrena la exposición 'Ambientes' en el Ateneo de Madrid entre el 15 y el 28 de febrero, ha señalado que el arte y la cultura "deberían provocar educabilidad" y servir como contrapeso ante "el pesimismo" que se vive a nivel social en estos momentos.

En una entrevista con Efe con motivo de su última exposición, el pintor y escultor ha reflexionado sobre el estado actual del arte y su relación con la sociedad.

Arroyo Ceballos cuenta con más de un centenar de exposiciones, una treintena de libros de arte, poesía y crítica de arte publicados, un disco editado, y obra en más de 30 instituciones y museos de alrededor de 11 países del mundo.

"El arte ahora mismo está de bajón. Y el reflejo social, al ser pesimista, pues el arte debería ser lo contrario, intentar animar la situación. Ésa sería la misión. Animar el contexto social", afirma artista.

Esta semana estrena en Madrid una muestra titulada 'Ambientes', coordinada por su representante, Mar Méndez Ortiz de Zárate, y que es un compendio de toda su labor de los últimos años e incluye pinturas, alguna escultura y también su última obra, esculturas esféricas.

Una muestra con la que busca "simbolizar el cambio social" a partir del minimalismo pero con un puñado de obras "muy coloristas", lejos de lo que el artista haría si tuviera que retratar la realidad actual.

"Yo, ahora mismo, acudiría a algo más escueto, más monocromático, como un poco el reflejo social que hay ahora. O incluso un poquito pesimista. Por eso he querido hacer esta exposición, porque, a la vez que el ambiente está como está, aquí hay mucho color, muchas tonalidad y mucha obra llamativa. Es un poco para darle felicidad al ambiente que vivimos ahora mismo", señala el creador.

Este pesimismo lo hace extensivo a su propia ciudad, Córdoba, a la que ve "muy parada" y falta de "concienciación" sobre el potencial artístico y creativo con el que cuenta.

"Y es una pena, porque aquí hay buenos y grandes artistas, reconocidos nacional e internacionalmente. Hay que valorar lo que tenemos aquí. En Sevilla o Málaga se valora mucho lo autóctono y aquí no se valora tanto", asegura Arroyo Ceballos, que contrapone esta actitud con las muestras de cariño que recibe en sus viajes internacionales cuando menciona Córdoba a sus interlocutores.

El artista, de hecho, ha pasado los últimos tiempos viajando por América (Brasil, Colombia, México, EE.UU.) con participaciones en destacados eventos tanto individuales como colectivos en lugares como el Museo de Arte Contemporáneo del Huila (Colombia), la Limner Gallery de Nueva York, el Museum of the Americas de San Juan (Puerto Rico), The Museum of Treasury of Cayey (Puerto Rico), o el Museo de Mazatlan en Sinaloa (México).

Mirando hacia adelante, tiene prevista una exposición en Nueva York y otras en Brasil. "Mi máximo interés ahora mismo está en el extranjero", reconoce.

"Yo siempre había querido llegar a este punto. Ahora es cuando me llaman y no tengo que llamar yo. Éste es el punto al que todo artista quiere llegar. Hace poco me llamaron y me dijeron "oye Francis que he pasado por el Museo de Arte Contemporáneo de Santiago de Chile y he visto una pared enorme con una obra tuya en medio". He llegado a ese punto, que es alegría tras alegría", relata el artista cordobés.

Juan Velasco