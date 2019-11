Artistas LGBT de toda Asia exponen en Bangkok para promover la tolerancia

Más de 50 artistas plásticos de Asia participan en una exposición de temática LGBT en Bangkok con el objetivo de promover la tolerancia hacia las minorías sexuales en un continente en el que algunos países todavía condenan la homosexualidad con cárcel e incluso la pena capital.

"Esta exposición supone el punto de partida de un diálogo abierto. Aborda las vidas de personas de las comunidades del Sudeste Asiático y su complejo mosaico de culturas, así como las de los artistas que han venido de India, China u Occidente", dijo Chatvichai Promadhattevi, comisario de la colección, dijo a Efe.

Según Chatvichai, casi 6.000 personas han visitado la exposición “Spectrosynthesis II — Exposure of Tolerance: LGBTQ in Southeast Asia” (Espectrosíntesis II - Visibilidad de la tolerancia: LGBTQ en el Sudeste Asiático) desde que fuera inaugurada el pasado sábado en el Bangkok Art and Culture Center (BACC), el principal museo de arte contemporáneo de la capital tailandesa.

La exposición, que ya tuvo éxito en Taiwán hace dos años y se prolongará hasta el 1 de marzo, muestra más de 130 obras de fotografía, pintura, vídeo, instalaciones y textiles de 58 artistas, entre ellos artistas de renombre internacional como el tailandés Arin Rungjang, los indios Sunil Gupta y Balbir Krishan, la malasia Anne Samat o el filipino David Medalla.

"BIENVENIDA A MI MUNDO"

El artista Arin Rungjang, que en 2013 representó a Tailandia en la 55ª Bienal de Venecia, muestra una instalación de vídeo en cinco canales titulada "Bienvenida a mi mundo, Tee" (2019).

La obra está basada en la experiencia de adolescencia del autor cuando conoció a una mujer transgénero apodada "Tee" (término del argot tailandés usado para referirse a muchachos de etnia china) y a la que el autor describe como "la mujer más bella que he visto en mi vida" y que acabó suicidándose.

"La gente a menudo mira a la comunidad LGBTQ como algo de lo que reírse, pero yo creo que el público vea algunos de estos asuntos desde una perspectiva más amplia, como la prostitución, la pobreza y la inmigración a las que algunos de los miembros de esta comunidad se han tenido que enfrentar", explicó Arin a Efe.

Por su parte, Sunil Gupta, que se identifica como un hombre indio seropositivo, expone su colección de fotografías titulada "Los nuevos prerrafaelitas" (2008), en la que emplea el estilo de los pintores prerrafaelitas de la época victoriana para mostrar escenas románticas gays.

La colección de Gupta denuncia la injusticia en India causada por el Código Penal imperial introducido por los británicos en el periodo colonial, que criminalizaba los actos homosexuales en una ley que no fue abolida hasta el año pasado.

PROBLEMAS EN ASIA PARA LA COMUNIDAD LGBT

Patrick Sun, director ejecutivo de Sunpride Foundation -que ha organizado la exposición-, declaró que el evento está diseñado para "crear un efecto de propagación en otras sociedades asiáticas en lo que respecta a valores, ideas y pensamientos sobre los temas de la diversidad de género y contribuir a la promoción de la igualdad de derechos en las comunidades de todo el mundo".

Sun señaló los problemas a los que se enfrentan las comunidades LGBTQ de Asia, entre ellos la penalización de la homosexualidad en muchos países, como en Birmania (Myanmar) o Brunei, donde este año entró en vigor una ley que la castiga con la muerte por lapidación.

Aunque Tailandia tiene fama de no discriminar a la comunidad LGBT, Sun señaló que "es mucho más tolerante en sus actitudes hacia las personas gays, pero aún hay problemas de discriminación profundamente enraizados que es necesario abordar".