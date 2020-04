Artistas editan en disco el concierto solidario "Un Mundo: Juntos en Casa"

Casi un centenar de artistas publicaron hoy un disco conjunto con 79 canciones interpretadas en el macroconcierto solidario "Un Mundo: Todos en Casa", que con apoyo de la Organización Mundial de la Salud y Global Citizen recaudó 127 millones de dólares para la crisis del coronavirus.

El álbum, disponible en las plataformas de emisión en directo, donará todos los beneficios derivados de cada reproducción al Fondo de Respuesta COVID-19 por el que actuaron este fin de semana, desde sus casas, estrellas como los Rolling Stones, Lady Gaga, Jennifer López, Paul McCartney y Stevie Wonder.

Además de los artistas mencionados, la recopilación incluye a Taylor Swift, Juanes, Maluma, Luis Fonsi, Sebastián Yatra, Jennifer López, Billie Eilish, Christine & The Queens y Sam Smith, entre otros.

Entre las 79 pistas que conforman el disco, también se incluye la versión de "The Prayer" que interpretaron al unísono Andrea Bocelli, Céline Dion, John Legend, Lady Gaga y Lang Lang para cerrar el recital.

"Con la aportación de los artistas, discográficas y plataformas, la iniciativa seguirá generando ingresos para apoyar a los profesionales de la salud que están trabajando en todo el mundo para salvar vidas", explicó la organización en un comunicado.

Músicos y personalidades internacionales se unieron este fin de semana bajo el lema "Un Mundo: Juntos en Casa", un evento musical que, con el espíritu de los "Live Aid" de 1985, recaudó más de 127 millones de dólares.

Uno de los momentos más esperados fue la aparición de los Rolling Stones, quienes interpretaron por videollamada "You Can"t Always Get What You Want", con la pantalla divida en cuatro.

La distancia social no impidió colaboraciones como la de John Legend y Sam Smith, quienes versionaron juntos el clásico de Ben E. King "Stand By Me".

Por temas clásicos también apostaron Jennifer López, que cantó "People" de Barbra Streisand en su jardín, y Lady Gaga, quien interpretó "Smile" de Nat King Cole al piano.

Hubo momentos para el español de la mano de Maluma, con su propia versión del "Carnaval" de Celia Cruz, y una aparición de J Balvin en la que dio consejos para evitar propagar el virus en inglés y español.

Durante la emisión, a través de televisiones y redes sociales de todo el mundo, saludaron el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres; las ex primeras damas de EE.UU. Michelle Obama y Laura Bush, así como Bill y Melinda Gates, entre varias personalidades públicas.