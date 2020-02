Arturo Valls: "Cuerda era uno de esos renglones sueltos que son admirables"

Si hay una persona que luchó por sacar adelante la última película de José Luis Cuerda, "Tiempo después", ése es Arturo Valls, productor y actor de esta cinta para quien hoy se ha ido un "director y persona impar", uno de esos "renglones sueltos que son admirables".

Aunque Valls y Félix Tussell (el otro productor) eran conscientes de la "dificultad" que tenía sacar adelante una película "de esta naturaleza, tan de autor, tan personal y que no respondía a los criterios más básicos del cine más comercial", al final consiguieron poner en marcha a la heredera de la mítica "Amanece que no es poco" (1989), que el propio Cuerda consideró que era "lo mejor" que había hecho en su vida.

Y por eso hoy Valls recuerda con Efe algunos de los momentos de ese rodaje, en concreto "uno muy particular": "tras el rodaje del último plano del ultimo día del rodaje de manera espontánea nos pusimos a gritarle ¡poeta, poeta! y él, fue sobrecogedor, no pudo aguantarlo y se fue porque consideraba a la poesía como algo sublime, la parte más sublime del arte y no lo aguantó e hizo mutis por el foro".

"Es un día muy triste porque se nos va un director y una persona extraordinaria, eso era lo que a mi mas me fascinaba, esa visión tan personal, me gustaba mucho su lucidez, cómo analizaba la sociedad, la política, y donde ponía el foco, que era en lo absurdo de la condición humana", ha añadido Valls.

Porque para el actor y presentador Cuerda "era todo aprender y aprender", porque era "ese tipo de persona que en cualquier sobremesa o parada para bocadillo te llenaba".

En este sentido, Valls también ha contado que producir "Tiempo después" fue algo "placentero" ya que cuando llamaba a actores para proponerles un papel en ella no le dejaban "terminar esa frase": "es como lo que cuentan de Woddy Allen, los actores no piensan en caché ni guión, solo quieren firmar porque reconocen a un director extraordinario".

"Alguien extraordinario con un pensamiento crítico, debajo de ese mundo tan surrealista había mucha certeza y mucha lucidez, y eso cada vez es más difícil en estos tiempos de aborregamiento en que todos se dejan llevar por noticias falsas y dogmas. El ponía el foco en que hay que tener cuidado con eso", ha matizado.