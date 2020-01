La modelo Ashley Graham crea con Pronovias una colección nupcial inclusiva

Madrid, 7 ene (EFE).-La modelo curvy y empresaria Ashley Graham ha transformado la industria de la moda desfilando para grandes firmas como Michael Kors o Dolce and Gabbana y ahora ha dado un paso más uniéndose a un grande de la moda nupcial, Pronovias, con el que ha creado una colección de novia inclusiva.

"Ashley Graham x Pronovias" es una colaboración que cuenta con 16 piezas, está creada con un corte que garantiza el encaje perfecto para todo tipo de cuerpo y está disponible en la talla de la 32 a la 66.

La modelo, abanderada de la positividad, inclusividad y diversidad corporal, cree que las mujeres deberían de sentirse "seguras de sí mismas y empoderadas" en todo el proceso: desde la compra hasta el día de la boda.

De hecho, la misma Graham tuvo problemas para escoger un vestido que se adecuara a sus medidas. Una experiencia que le ha inspirado para enfrascarse en esta gran aventura con Pronovias.

"Cuando hace diez años fui a comprarme un vestido de novia me costó dar con un estilo de mi talla que me sentara bien y me hiciera sentir especial. Es necesario que el sector nupcial defienda la inclusividad y la diversidad corporal", explica Graham.

Entre las piezas destacan vestidos sofisticados y modernos, con palabra de honor, delicados encajes o de escotes en pico, además de un traje de chaqueta y pantalón en blanco.

La exclusiva colección estará disponible a principios de 2020 en las tiendas de Pronovias y los mayoristas de todo el mundo.