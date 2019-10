Asif Kapadia: "Hacer cine es hacer dinero y política"

El cineasta británico Asif Kapadia, que ganó un Oscar en 2015 por "Amy" , ha asegurado que para él "hacer cine es hacer dinero y política", porque las productoras apuestan por documentales convencionales mientras su intención es realizar documentales más cinematográficos.

Kapadia, que ha sido galardonado en el Festival Internacional de Cine de Mallorca Evolution!, ha comentado este jueves en una rueda de prensa que cuando era un niño no se imaginó que dirigiría películas sobre la vida del piloto Ayrton Senna, la cantante Amy Winehouse y el futbolista Diego Maradona y que tendrían una buena acogida por parte del cine independiente y su público.

El cineasta británico ha destacado que la narrativa por la que apuesta "es una manera nueva de hacer documentales" porque quiere "que el público se sienta diferente tras ver su trabajo", en el que retrata la personalidad de un personaje público por el que siente "obsesión".

Ha señalado que él es "el primer público de este trabajo" porque primero debe investigar sobre la vida de los personajes que quiere reflejar y ha añadido que, cuando mostró por primera vez su trabajo a los familiares del piloto y la cantante, ambos fallecidos, fue como "un estreno muy personal porque se viven muchas emociones".

"Me gusta que las personas que conocen al personaje me digan si me he equivocado y que dialoguen conmigo por si hay que modificar algo", ha puntualizado el director, si bien ha subrayado que él es quien decide si finalmente se cambia algo del documental.

Ha defendido que sus trabajos "viven mucho de la imagen y de poco diálogo", tal como refleja en "Amy", film en que "la canción es narrativa" y que se caracteriza por el uso de las canciones y la voz de la protagonista como si se tratase de un musical.

Ha declarado que realizar el documental cinematográfico de la cantante británica fue difícil ya que, según Kapadia, no ofreció muchas entrevista en vida, por lo que antes de elaborar la película se entrevistó con unas 100 personas que conocían a la cantante, mientras que para producir el documental sobre Ayrton Senna invirtió unos cinco años.

Kapadia ha puntualizado que pudo conocer personalmente a Maradona, a diferencia de sus otros dos personajes, y que al principio le pareció "un chico de barrio" que creció en un entorno difícil y en las etapas más recientes de su vida "ha creado caos".

Además, ha opinado que algunos documentales para el cine que ha visto "están muy controlados" por las productoras y no recurren a una visión "más personal" del personaje, como sucede con del exfutbolista y entrenador Pep Guardiola, en el que "no se ve nada nuevo".

El Festival Internacional de Cine de Mallorca Evolution!, que este año alcanza su octava edición, proyectará hasta el 29 de octubre un total de 91 filmes procedentes de 17 países en las salas de Cine Ciutat, en Palma.