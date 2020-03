Atresmedia ofrece a Roberto Leal presentar "Pasapalabra" y "El desafío"

El maestro de ceremonias de las últimas tres ediciones de "Operación Triunfo", Roberto Leal, "tiene sobre la mesa" una oferta por parte de Atresmedia para presentar "Pasapalabra" y "El desafío", un nuevo programa de la cadena, según confirman a Efe fuentes de Atresmedia.

El presentador de televisión, conocido por su carisma al llevar la batuta de las tres últimas ediciones de "Operación Triunfo", ha recibido una oferta por parte de Atresmedia con "contrato de cadena" para presentar tanto la nueva etapa de "Pasapalabra" como "El desafío", el nuevo programa de 7 y Acción, la productora de "El hormiguero 3.0".

El contrato, según informan a Efe fuentes de Atresmedia, permitiría a Leal presentar, en caso de que se retomara, las últimas galas de OT 2020 ya que el presentador no está vinculado contractualmente con TVE sino con Gestmusic, la productora de "Operación Triunfo", lo que le abre la puerta a escuchar otras ofertas.

"Es una oferta. No hay nada firmado ni nada cerrado. Es una oferta que tiene Roberto Leal encima de la mesa, es verdad, pero puede ir para el sí o para el no. No hay nada confirmado", explican desde Atresmedia.

El presentador sevillano ya había demostrado su desparpajo y profesionalidad en varios programas y espacios de entretenimiento de TVE que, de firmarse el contrato, se quedaría sin uno de sus rostros más conocidos y emblemáticos de los últimos seis años.

Leal llevó las riendas, desde 2014, de "España Directo", donde había sido anteriormente reportero, y así se fue labrando un hueco en la cadena, donde también presentó, además de OT, proyectos como "Hotel romántico" (2017), "Bailando con las estrellas" (2018), "La mejor canción jamás cantada" (2019), "Vaya Crack" (2019), las campanadas de Nochevieja (2018 y 2019) y "Telepasión" (2016 y 2019).