El popular Austin City Limits se despide con Artic Monkeys y Travis Scott

El festival Austin City Limits (ACL) finalizó hoy su decimoséptima edición con los conciertos estelares de Artic Monkeys y el rapero texano Jacques Berman Webster II, conocido profesionalmente como Travis Scott.

Ante miles de seguidores, la polémica banda de rock independiente Artic Monkeys presentó su sexto álbum de estudio, "Tranquility Base Hotel & Casino", con el que exploran nuevos terrenos musicales.

"Four Out of Five", sencillo principal de este disco, fue la canción escogida por el cuarteto británico para comenzar un espectáculo de dos horas, en el que también tuvieron tiempo de repasar clásicos como "R U Mine?" o "Arabella".

En ese mismo instante, en el otro extremo del parque Zilker, uno de los lugares más visitados de la capital texana, el rapero Travis Scott ofrecía la antítesis musical a Artic Monkeys con una propuesta en la que predominó el espectáculo visual.

Fuego, humo, imágenes en movimiento e intensas luces marcaron el ritmo de la noche en Austin, ante el delirio de un joven público igual de excitado que el protagonista.

Sus recientes éxitos, "Stargazing" y "Sicko Mode", fueron los títulos seleccionados por el cantante de Houston (Texas) para abrir y cerrar, respectivamente, un concierto frenético en el solo hubo un momento de pausa para recordar a Mac Miller y XXXTentacion.

Scott quiso honrar la memoria de estos dos jóvenes raperos, fallecidos en las últimas semanas, dedicándoles una de sus canciones y pidiendo al público que creara un ambiente emotivo.

Durante dos fines de semana, Austin hizo real su sobrenombre de capital mundial de la música en vivo, con la presencia de artistas de talla mundial como Paul McCartney, Metallica, Odesza, Justice o Residente.

Austin City Limits toma su denominación del programa musical más longevo de la televisión nacional, que nació en 1974 y que, tras emitir conciertos de varios mitos de la industria, se convirtió en festival en 2002.

Desde entonces, su expansión internacional le otorgó un papel destacado en la escena musical norteamericana y obligó en 2013 a los responsables a extender sus fechas ante la avalancha de público.

En la edición pasada, según estimaciones de la organización, se dieron cita unos 450.000 asistentes, con un impacto económico para la ciudad de 255 millones de dólares.