Austin abre el telón del SXSW, un festival que muestra la pluralidad en EE.UU.

El festival estadounidense South by Southwest (SXSW) celebró hoy la jornada inaugural de su edición número 32, donde la música, las empresas y cineastas de todas las culturas vuelven a tener una destacada presencia en un heterogéneo programa que combina conocimiento y diversión.

Tecnología, música y cine se dan cita hasta el próximo 18 de marzo en las calles de la capital texana para reivindicar las bondades de la tolerancia, la diversidad cultural y la igualdad entre hombres y mujeres, que cobra mayor relevancia si cabe ante la políticas sociales del presidente de EE.UU., Donald Trump.

Según datos ofrecidos por la organización del evento, en la pasada edición, el SXSW supuso para la ciudad de Austin un impacto económico de 348,6 millones de dólares (281,8 millones de euros), con una participación estimada de 440.000 personas.

"SXSW es una de las expresiones más puras de Austin porque prosperamos siendo creativos, proporcionando un hogar a los nombres más importantes en tecnología y cine, con la mejor música en vivo del mundo; el impacto está a la par con la celebración del Super Bowl cada año ", dijo el alcalde de la ciudad, Steve Adler.

Bernie Sanders, Melinda Gates y Arnold Schwarzenegger serán los primeros oradores destacados en acudir este fin de semana al SXSW, para transmitir al público su visión de futuro.

Junto a ellos y a lo largo de nueve días los cineastas Spike Lee y Sandra Adair; el presidente del gigante tecnológico Dell, Michael Dell; uno de los fundadores del mítico grupo de rap Wu-Tang-Clan, U-God; o el actor Ethan Hawke participarán en diversas conferencias sobre innovación.

Este festival destaca por ser el lugar en el que despegaron famosas aplicaciones como Twitter o Airbnb, por lo que el espacio de debates está repleto de temáticas sobre desarrollo tecnológico, inmersión espacial, procesos creativos o sinergias culturales.

En el programa musical, el rapero haitiano Wyclef Jean aparece como una de las principales figuras del festival, junto a numerosos artistas del circuito independiente con estilos que van desde el country hasta la música electrónica.

En un lugar destacado del calendario actuará por primera vez en Estados Unidos el polémico grupo ruso Pussy Riot, que hace tan solo unos días denunciaban la desaparición de dos de sus miembros en Crimea, que ya han sido localizadas.

Entre los más de 1.900 conciertos, los ritmos y sonidos de América Latina y España impregnarán una edición más con su alegría al público texano.

Colombia será uno de los países más activos con un espectáculo en el que participarán el 12 y 13 de marzo artistas como La Fragua, Stefficrown, Circus Funk o el grupo Ismael Ayende.

Esta iniciativa cumple su décimo aniversario dentro del SXSW con un abanico musical en el que sonarán compases tradicionales como la cumbia o el pop y ritmos urbanos como el "trap".

México tampoco quiere dejar pasar el escaparate que supone el South by Soutwest para promocionar su cultura tradicional y su potencial en innovación tecnológica.

Uno de los momentos en los que más público se espera será el concierto de la banda de rock mexicana Los Lobos, quienes dedicarán un concierto en el que defenderán los derechos de los "soñadores" en el país.

Dentro del programa del SXSW ganan peso, en esta edición, foros donde las mujeres debatirán sobre cómo la sociedad debe avanzar hacia un entorno más igualitario.

En este sentido, la ponencia "Latinas eliminando barreras en la tecnología", fusiona dos ámbitos con gran repercusión en Estados Unidos como son las mujeres y inmigración.

El festival de cine cumple su edición número 25 con récord de participación, ya que 1.408 películas se inscribieron para esta ocasión y tan solo 10 largometrajes competirán por llevarse el galardón.

En el certamen documental destaca el estreno de "Ali & Cavett: The Tale of the Tapes", que narra la relación entre el reconocido periodista Dick Cavett y el boxeador Muhammad Ali a través de las entrevistas que realizaron durante su vida.