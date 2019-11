El Ayuntamiento de Madrid dice que "no hará política con la Memoria Histórica"

El presidente del pleno del Ayuntamiento de Madrid, Borja Fanjul, ha afirmado este martes que el Consistorio "no hará política con la Memoria Histórica", y ha asegurado que el Gobierno municipal hará un único memorial para homenajear a "todas" las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.

En el Pleno municipal, el concejal socialista Ramón Silva ha solicitado la comparecencia del presidente del Pleno, Borja Fanjul, para obtener información sobre la política de Memoria Histórica y Democrática del Ayuntamiento.

"Este Gobierno no va a hacer política de Memoria Histórica de la misma manera que este Gobierno no va a hacer política con el Código Penal", ha dicho Fanjul, al tiempo que ha argumentado la ley de la Memoria Histórico "es una ley y las leyes hay que cumplirlas y no hacer política con ellas".

Fanjul ha criticado a los "señores de la izquierda", es decir, a Más Madrid y PSOE, por llevar a cabo durante el mandato de Manuela Carmena "una política de memoria histórica sectaria y revanchista que solo ha servido para generar discordia en lugar de concordia, para abrir heridas en lugar de cerrarlas y para generar problemas donde no los había".

"Lo vamos a hacer, señor Silva, no le quepa la menor duda, pero denos más tiempo, llevamos solo cinco meses", ha asegurado, mientras afirmaba que "hay heridas en los dos lados" del conflicto y "todas son dolorosas".

Fanjul ha dicho que se hará un memorial que va a "unificar el reconocimiento a todas las víctimas", con un coste de 520.000 euros: "Esto no es la Andalucía del PSOE donde había dinero para todo. Esto es Madrid y hay que ser rigurosos con el presupuesto y vamos a hacer un único memorial", ha aseverado.

El memorial llevará la siguiente inscripción, ha leído Fanjul: "El pueblo de Madrid, a todos los madrileños que entre 1936 y 1944 sufrieron la violencia por razones políticas, ideológicas o por sus creencias religiosas. Paz, piedad y perdón".

"Tengo que comenzar mostrando la solidaridad de los y las socialistas con los descendientes de las víctimas del franquismo y asociaciones, que ayer sufrieron ante el brutal ataque al memorial del cementerio de La Almudena, un ataque institucional perpetrado por quienes gobiernan este Ayuntamiento gracias a la ultraderecha. Miserables", ha empezado Silva su intervención recordando la retirada este lunes de las placas conmemorativas de las víctimas de la Guerra Civil en el camposanto civil.

Silva lo ha calificado como un "terrible paso atrás inimaginable en cualquier país democrático" y ha preguntado al equipo de Gobierno sobre sus actuaciones en materia de memoria histórica y sobre los planes del Consistorio en lugares de Madrid vinculados con ella, como la cárcel de Carabanchel o el cementerio del Este.