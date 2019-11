Azcino: La esencia del hip-hop es ser uno mismo

El mexicano Mauricio Hernández, mundialmente conocido como Aczino en el 'freestyle' y con el reto de ser el primer gallo bicampeón, destaca la importancia de "ser uno mismo" sobre el escenario ante la Final Internacional de la Batalla de los Gallos que se celebrará este sábado en Madrid.

Aczino, una de las voces más autorizadas de la escena por su experiencia y su bagaje, -fue el campeón en la edición celebrada en su país en 2018- analiza, en una entrevista con Efe, el papel de las nuevas figuras emergentes menos educadas en la cultura urbana surgidas a partir del crecimiento que han experimentado la improvisación y las batallas de gallos.

"Obviamente desvirtúan la esencia del hip-hop, es algo innegable, pero también la esencia del hip-hop es ser uno mismo. El rap se hizo para expresarse. El hip-hop es lo que se vive", afirma.

Con respecto a la gran cita del próximo sábado, en la que será su sexta aparición consecutiva en la madre de todas las batallas -nadie supera su registro en la Red Bull Batalla de los Gallos- Aczino confiesa estar ante "una gran oportunidad para ser el primer gallo de la historia en lograr la hazaña del bicampeonato".

Aunque el mexicano reconoce "haber intentado dejarlo" y alejarse de las batallas en multitud de ocasiones, afirma que "al final siempre hay algo" que le "obliga a volver": "El hecho de haber participado tantas veces y haber ganado solo una vez es complicado. Quiero ganar y quedar ahí para toda la vida".

A pesar de sus motivaciones por seguir ampliando su leyenda, Aczino admite que en la carrera de un campeón también existen situaciones grises, pero que todas ellas desaparecen con el micro en la mano: "Hay momentos en los que no tengo ganas de hacer nada, estoy harto de la atmósfera, de los 'haters'... Pero cuando estoy en el escenario todo eso se me olvida. Es como si no pasara el tiempo, como si viviese en ese momento para toda la vida".

"Es muy difícil controlar los comentarios negativos. Esta actitud es distintiva del rap. Es de la sociedad, de Internet, de la inseguridad de la gente desde el anonimato. Debemos tener una mejor cultura como personas y si algo no te gusta, no verlo o dar tu opinión respetuosamente", opina Aczino sobre la toxicidad de parte de los aficionados.

Cuando inició su carrera no era el reconocido, de forma unánime, artista que es a día de hoy: "Cuando empecé en México me gané mucha desacreditación. Me tuve que ganar el respeto batallando con los mejores".

Desde entonces, su figura y el movimiento del 'freestyle' han crecido de la mano a pasos agigantados: "Cuando llegué a España en 2014 no había nadie esperándonos en el hotel y las entrevistas fueron en el backstage media hora antes de entrar a batalla", recuerda.

Defensor del 'freestyle', la improvisación y las batallas como un arte y producto cultural, Azcino considera que los raperos no tienen que educar a nadie: "Eso es algo personal que corresponde a cada uno. A mí me gustaría hacer algo por mi comunidad. En mi ciudad los chicos son propensos a caer en la delincuencia, en las drogas o en el estancamiento que se genera alrededor y me gustaría ayudar con esos chicos de entre 12 y 15 años desde mi postura de celebridad".