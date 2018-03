El Azkena Rock cierra su cartel con Chris Robinson y Urge Overkill

El Azkena Rock Festival de Vitoria ha cerrado su cartel para la edición de este año, que se celebra los días 22 y 23 de junio, con las actuaciones de Chris Robinson, vocalista y uno de los fundadores de la banda The Black Crowes, y el grupo de rock estadounidense Urge Overkill.

La organización del festival ha informado hoy de los últimos grupos que estarán este año en el festival roquero. Tal como se informó hace unas semanas, Van Morrison encabezará el cartel del 22 de junio y Joan Jett será la protagonista de los conciertos del 23.

Chris Robinson regresa a Vitoria en esta ocasión con su banda Brotherhood. Le acompañarán Neal Casal, colaborador de Ryan Adams, así como el teclista de The Black Crowes, Adam McDougall.

Urge Overkill interpretará su mítico Saturation y también ofrecerá un homenaje al legendario estadounidense Tom Petty, cofundador del The Traveling Wilburys a finales de la década de 1980 y fallecido en 2017.

Según los organizadores, en el espacio para actuaciones gratuitas, en la plaza de la Virgen Blanca, estarán presentes The Sheepdogs y The James Taylor Quartet.

También se ha incorporado al cartel la banda Berri Txarrak fundada en Navarra, que ya tiene nueve discos a sus espaldas.

A estas novedades se suman los grupos ya anunciados. Además de Van Morrison el viernes actuarán en el recinto de Mendizabala Dead Cross, Nebula, Man or Astroman, Thee Hypnotics, The Allnighters, The Soul Jacket y Tutan Come On.

También ese día el público podrá vibrar con The 5.6.7.8'S, Dex Romweber Duo, The Sensational Second Cousins y Hombre Lobo Internacional.

El sábado 23 subirán al escenario Joan Jett and the blackhearts, Mott The Hoople, Gluecifer, Turbonegro, The Besats of Bourbon, The Drean Syndicate, The James Taylor Quartet, Nuevo Catecismo Católico, Lords Of Altamon, Sol Lagarto y Mamaggi's.

También estarán en esta cita Reverend Beat-Man feat.Sister Nicole Izobel García, Dead Elvis&His One Man Grave, Wolf Wolf y Hugo Race&Michelangeo Russo.