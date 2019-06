El Azkena Rock de Vitoria cierra su edición de 2019 con 36.000 asistentes

El Azkena Rock de Vitoria ha cerrado su decimoctava edición con 36.000 asistentes, una cifra superior a la del pasado año, cuando este festival reunió a 31.250.

El viernes, el recinto de Mendizabala congregó a 17.000 asistentes y 19.000 el sábado, según ha detallado en una nota la organización, que considera que el Azkena se consolida como "gran festival del rock" y uno de los "más importantes de Europa", y se amplía con nuevos adeptos, en especial con numerosas familias que aseguran el "relevo generacional" de este evento.

De hecho ya se han agotado los 3.000 bonos que se han puesto a la venta para la edición del próximo año, que tendrá lugar el tercer fin de semana de junio (19 y 20) y para la que ya se ha anunciado la presencia de las bandas Social Distortion y Fun Manchu.

La organización ha destacado que la puesta en marcha de autobuses de día ha facilitado la presencia de aficionados de zonas cercanas como La Rioja, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra. El festival también ha recibido público nacional principalmente de Barcelona, Madrid, Valencia y Zaragoza, y crece la presencia de roqueros de otros países, que suponen un 12 % del total.

El Azkena se consolida como uno de los festivales elegido por las grandes bandas de rock como única fecha en España en sus giras mundiales. Este ha sido el caso de Wilco, Stray Cats, The B-52's, The Cult, Tesla, Deadland Ritual, Philip H. Anselmo & The Illegals, The Living End, Meat Puppets y Corrosion of Conformity.