"...Baby One More Time" de Britney Spears se edita en vinilo 20 años después

Con motivo del aniversario de su lanzamiento hace ya dos décadas, Sony Music publicará el próximo 23 de noviembre por primera vez en formato de vinilo el álbum "...Baby One More Time", emblemático debut de Britney Spears.

Fue un 23 de octubre de 1998 cuando se publicó por primera vez el primer álbum de la diva estadounidense, con la canción del mismo título como bandera y ariete para entrar como un vendaval y alzarse con el número 1 en 19 países.

Escrita por Max Martin y producida por este y Rami Yacoub, "...Baby One More Time" destacó por algo más que sus logros comerciales, más 25 millones de copias vendidas en todo el mundo, pues supuso el colofón de un nuevo modelo pop que aún hoy persiste y que aúna las tradiciones musicales estadounidense y sueca, impregnada de ABBA.

El disco, que incluye otros temas conocidos como "(You Drive Me) Crazy", "Born to make you happy" o "Sometimes", volverá ahora al mercado en formato físico con la famosa portada en una de las caras y una imagen de las primeras sesiones de fotos de Britney en la otra.

Precisamente la artista acaba de confirmar una nueva residencia en la ciudad americana de Las Vegas, con un show titulado "Britney: Domination" cuya temática girará en torno a su "actitud fuerte y decidida".