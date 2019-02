Backstreet Boys: las bandas K-Pop hacen lo mismo que nosotros pero en coreano

Los Backstreet Boys llegaron al Festival de Viña del Mar (Chile), 21 años después de su primera actuación en este certamen, y afirmaron hoy que las bandas de pop coreano (K-Pop), muy seguidas por las adolescentes chilenas, hacen lo "mismo" que ellos, pero "en otro idioma".

"Cuando empezamos a viajar a Asia o Sudamérica la gente no hablaba inglés. La música nos servía de traducción. Ellos ahora están haciendo lo mismo que nosotros pero en coreano. Y nos gusta porque la música une al mundo", afirmó Nick, uno de los vocalistas de la banda masculina formada por cinco miembros.

En una rueda de prensa celebrada este jueves, la "boy band" de Estados Unidos adelantó que en su concierto de esta noche, en el que las entradas se agotaron en dos horas, cantarán sus mayores clásicos, como "I Want It That Way" o "Everybody" y algunas de sus últimas canciones del álbum DNA (2018).

Tras 26 años de carrera, el grupo espera esta noche an un público heterogéneo en el que se mezclen "tres o hasta cuatro generaciones", según aseguró uno de sus miembros, Howie Dorough.

Considerados la banda masculina de pop más importante e influyente de la historia de la música, el revuelo que los Backstreet Boys generaron en 1998 en su primera visita al Festival de Viña aún la tienen presente algunos de sus miembros.

"Cuando llegamos a Viña recuerdo que subimos a la terraza del hotel y desde la playa miles de fans estuvieron cantando nuestros temas todo el día", explicó el cantante Kevin Richardson.

Esta incombustible banda sigue cosechando éxitos y su último sencillo "Don't Go Breaking My Heart" fue nominado como mejor canción en los últimos premios Grammy en la categoría de grupos.

El éxito de este grupo, según Howie Dorough, se basa en "tomarse el tiempo para componer las canciones" como el álbum DNA, que según afirmaron, tardaron "tres años" en acabar.

Los integrantes de esta banda, que se formó en Orlando (EE.UU.), sorprendieron a la prensa cantando una inédita canción en español que intentaron incluir en su último álbum, pero que acabaron desechando porque no quedaron satisfechos con su "pronunciación".

Después de dos años con un espectáculo permanente en Las Vegas (EE.UU.), este conjunto, que ha vendido 135 millones de discos en todo el mundo, iniciará el próximo 1 de mayo una gira mundial.