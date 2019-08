Backstreet Boys darán conciertos en siete países de Latinoamérica en 2020

El grupo de pop estadounidense Backstreet Boys dará conciertos en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Uruguay entre febrero y marzo próximos como parte de su gira "DNA World Tour".

"Backstreet Boys llegarán a América Latina con su exitoso 'DNA World Tour', la mayor gira de shows del grupo en 18 años. Después de haber agotado espectáculos en toda Europa y Norteamérica, el grupo visitará México, Costa Rica, Colombia, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil", detallaron los organizadores en un comunicado.

El tour de la banda de Orlando por América Latina comenzará el 21 de febrero de 2020 en Ciudad de México y continuará el 24 en Monterrey y el 26 en Guadalajara, agregó la información.

El 28 de febrero, el quinteto se presentará en San José y un día después estará en Bogotá, ciudad en la que se presentará por primera vez en el Movistar Arena.

La gira seguirá el 4 de marzo en Santiago, el 7 en Buenos Aires y el 8 en Montevideo.

La última escala del periplo por Latinoamérica del grupo estadounidense será Brasil, donde se presentará el 11 de marzo en Uberlandia, el 13 en Río de Janeiro y el 15 en Sao Paulo.

Durante este tour, la agrupación está promocionando su décimo álbum de estudio: "DNA", que fue lanzado en enero pasado por RCA Records y del que hace parte el sencillo "Don't go breaking my heart", que cuenta con más de 48 millones de reproducciones en Youtube.

Con esa canción, la agrupación fue nominada este año a los Grammy en la categoría de mejor actuación de grupo o dúo de pop y consiguió poner un sencillo en la lista "Billboard Hot 100" tras diez años.

Los Backstreet Boys son una banda estadounidense fundada en 1993 con una gran popularidad entre el público adolescente gracias a temas como "I Want In That Way", "As Long As You Love Me" y "Larger Than Live".