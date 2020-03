"Bad guy" de Billie Eilish, la canción más escuchada en el mundo en 2019

"Bad Guy" de Billie Eilish fue, según la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI, por sus siglas en inglés), la canción más escuchada en el mundo a lo largo de 2019.

El cálculo de esta organización computa de manera relativa el valor de cada método de consumo, ya sea una escucha, visualización por "streaming" o descarga permanente y, en función, de ello otorgó a este tema 19,5 millones de unidades equivalentes.

La lista de IFPI deparó el segundo lugar de la lista de canciones más populares en todo el mundo a "Old Town Road", de Lil Nas X, con 18,4 millones, y el tercero al citado "Señorita", de Shawn Mendes y Camila Cabello, con 16,1 millones, que fue además la canción con mayor número de reproducciones en Spotify a nivel mundial en 2019.

Por este orden, completaron la clasificación "Sunflower" de Post Malone y Swae Lee (13,4 millones), "7 rings" de Ariana Grande (13,3 millones), "Tones And I" de Dance Monkey (10,3 millones), "Shallow" de Lady Gaga y Bradley Cooper (10,2 millones), "Someone You Loved Me" de Lewis Capaldi (9,1 millones) y "Without Me" de Halsey (9,1 millones).

Lanzada en marzo de 2019, "Bad Guy" encabezó las listas en más de 15 países de todo el mundo, incluidos EE.UU., Australia, Canadá y México.

En España, mercado tradicionalmente dominado por las composiciones en español, ocupó el puesto 23 en la lista anual que elabora Promusicae, pero fue la tercera más importante en lengua inglesa, por detrás de la citada "Señorita" y "I Don't Care" de Ed Sheeran y Justin Bieber.

Este, el sencillo de mayor éxito de Eilish, está incluido en su disco de debut, "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" (2019), y fue galardonado recientemente con los Grammy a mejor grabación y canción del año.