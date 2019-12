Bailaor Polito: El flamenco es tan grande que puede estar en cualquier sitio

El bailaor Antonio Moreno "Polito" ha actuado en la última gira de Rosalía, formó parte de espectáculos de Beyoncé, Jennifer López y Marc Anthony y, junto a su primo Farruquito, en un cumpleaños de Madonna. "El flamenco es tan grande que puede estar en cualquier sitio", dice en una entrevista con Efe.

"Yo no sé bailar de otra manera; hice lo que me pedía el corazón", ha dicho de sus actuaciones como telonero de Rosalía en París, Londres, Barcelona y Madrid, para las cuales preparó un espectáculo de treinta minutos en el que, él sólo, bailó por seguiriyas, tangos y bulerías.

Con Rosalía ya había grabado el vídeoclip de "Pienso en tu mirá" y, ha asegurado, "a partir de ahí surgió una magnífica relación; Rosalía es una persona y una artista fabulosa; es una currante que se merece todo lo que le está pasando".

En su actuación en Londres, al inicio del espectáculo, cuando sonaba el audio de un recital de Lola Flores a Camarón, en cuanto la silueta de "Polito" tocada de sombrero inició un primer movimiento el público se arrancó en una ensordecedora ovación, lo que el artista ha explicado en que "era un público entregado y cariñoso" con el flamenco.

"Hay que ser inteligente y cuando artistas como Rosalía te dan la oportunidad de actuar ante veinte mil personas, hay que agradecérselo, porque estos artistas acercan el flamenco a muchísimas personas; el flamenco es un arte tan puro y tan difícil de entender que no todo el mundo lo comprende", ha señalado el bailaor, quien cumplirá 28 años en unos días, al valorar que la crítica recurra al epíteto de "elegante" para definir su baile.

Ha admitido lo de "elegante" explicando que "hay cosas que ya vienen dentro de ti" y que su baile no necesita artificio alguno, que todo es natural, por lo que ha advertido que, por más que le digan que es elegante, la autoexigencia no le permite disfrutar viendo los vídeos de sus propias actuaciones.

"Nunca se acaba de aprender; cuanto más pasa el tiempo menos sabes de esto; cuando eres consciente de dónde estás metido, de lo grande que es este arte, más pequeño te sientes", ha asegurado después de afirmar que hoy la carrera de un artista flamenco es tan exigente como pueda serlo una carrera universitaria.

"Cuando yo era chico y mis amigos se iban a jugar a la pelota, yo me quedaba en mi casa estudiando, taconeando y ensayando, y ha sido ese sacrificio el que me ha llevado a hacer las cosas como las hago ahora".

"El talento hay que desarrollarlo porque, por más que pueda venir de nacimiento, si no se estudia y se trabaja no sirve de nada; y este es un estudio que no se termina nunca", ha insistido el bailaor, quien como actor ha trabajado en películas y series como "Gitano", "Masala" y "Mar de plástico", entre otras.

A "Polito" le gusta aclarar que no es nieto de Farruco, al que considera "un hombre muy importante en el flamenco; un creador, un creador de sus propios bailes, con una gran personalidad", y que su maestro ha sido su primo hermano Farruquito, al que en la danza flamenca califica como "el genio del siglo XXI", además de como "una persona con un corazón muy grande".

"Vengo de la escuela de Farruquito y le debo a él mi carrera, aunque yo también me lo he 'currao'; cuando era más pequeño sólo lo veía a él y con el tiempo he ido creciendo y madurando para coger mi propia personalidad".

"Polito" está convencido de que su personalidad artística se distingue por "corazón, bondad y transmisión", y asegura estar convencido de que cualidades como la bondad pueden transmitirse a través del baile.

