J Balvin y el urbano latino, lo más escuchado de la década en Spotify España

El colombiano J Balvin se ha convertido en el artista más escuchado por los españoles en Spotify en la década que termina, ha informado este lunes la plataforma de audio en "streaming" líder en el mercado.

Es una clara muestra de la pujanza que han adquirido en esta modalidad de escucha los artistas de música urbana latina, pues tras el autor de "Mi gente" se sitúan otras figuras del género: Ozuna, Bad Bunny y Daddy Yankee, por este orden.

El primer español de la lista es Melendi, quien aparece en quinto lugar, seguido de Juan Magán, que es el sexto en la clasificación general. El "top 10" de los artistas más escuchados de 2010 a 2019 la completan Anuel AA, Maluma, Nicky Jam y Ed Sheeran.

No hay ninguna mujer entre los más escuchados del país. Extrapolados por género, la artista femenina de mayor éxito en Spotify España es otra colombiana, Shakira, a la que siguen Rihanna, Becky G, KAROL G y Aitana, la primera española de esta lista.

En cuanto a canciones, el urbano latino vuelve a alzarse como la opción predominante, con "Me rehúso" de Danny Ocean en primer lugar, uno por delante de "Despacito" de Luis Fonsi con Daddy Yankee.

Por este orden, los siguiente temas con mayor repercusión en España en los últimos diez años han sido "Shape of You" de Ed Sheeran y "Sin Pijama" de Becky G con Natti Natasha.

El quinto lugar se lo lleva una canción española, "Contando Lunares", de Don Patricio con Cruz Cafuné, que ha sido además la favorita de 2019 con más de 142 millones de reproducciones, y supera así a "Con Calma" de Daddy Yankee con Snow y a "Calma (Remix)" de Pedro Capó y Farruko.

Siguiendo con lo que respecta solo al último año, Anuel AA fue el artista más escuchado en España, por delante de Ozuna, Bad Bunny y J Balvin. Rosalía fue la artista femenina favorita de los españoles, con más escuchas que Aitana y Lola Índigo, y en julio se convirtió en la cantante española más escuchada a nivel mundial en Spotify.

Hace unas semanas, la plataforma desveló al cruzar sus estadísticas mundiales que Drake y Ed Sheeran han sido los artistas más reproducidos de la década, junto a Post Malone, Ariana Grande y Eminem. De hecho, de los dos primeros son los temas de mayor éxito a nivel global: "Shape of you" del británico y "One Dance" del canadiense.