John Banville, Leila Slimani, David Peace o Yasmina Khadra, en BCNegra 2019

John Banville, Leila Slimani, David Peace, Yasmina Khadra, Rosa Montero, Lisa McInerney o Toni Hill son algunos del centenar de autores que participarán en el festival BCNegra 2019, comisariado por Carlos Zanón, y cuyo eje central será el Puerto, como elemento iconográfico de algunas ciudades.

En esta ocasión, el festival, que se inaugurará el próximo día 24 y se prolongará hasta el 3 de febrero, otorgará el premio Pepe Carvalho a la escritora argentina Claudia Piñeiro, especialmente conocida por los thrillers "Tuya" o "Betibú", donde disecciona la realidad y los comportamientos sociales.

El evento incluye un total de 41 actividades, 28 moderadores, y un centenar de autores de países de todo el mundo como Reino Unido, Francia, Italia, Senegal. Argentina, Marruecos, Hungría, Estados Unidos, Irlanda o Argelia.

Zanón, acompañado por el comisionado de Cultura de Barcelona, Joan Subirats, ha explicado en una rueda de prensa que se quiere "ofrecer un festival abierto a la ciudad, en el que participe el mayor número de gente posible", abierto a otros géneros y disciplinas como el cine, el teatro o la música.

Con un cierto aire a "The Wire", la mítica serie de televisión ambientada en Baltimore, el certamen quiere poner el acento en cómo han impactado los puertos de diferentes ciudades en el ámbito literario o en la obra de los novelistas.

Para Zanón, se trata se lugares de "huida, esperanza, despedidas". "El puerto es siempre un territorio de influencias, de una idea de libertad, incluso de que otro mundo es posible", ha apuntado.

Todas las mesas redondas han sido bautizadas con nombres de ciudades portuarias, reales o imaginarias y habrá una mesa técnica sobre el Puerto de Barcelona, con la participación de Itziar González, Manuel Delgado y Xavier Theros.

Una de las actividades que más llama la atención es la denominada "Las golondrinas negras", en la que diversos autores como Carlos Quílez, Màrius Serra, Marc Artigau y Jordi Basté, Rosa Montero y Andreu Martín se encontrarán con sus lectores en un viaje con las míticas Golondrinas de Barcelona, que cumplen 130 años.

Con un presupuesto de 170.000 euros, la BCNegra 2019 también rendirá homenaje a uno de sus artífices, el fallecido Paco Camarasa, librero y comisario de las primeras ediciones.

Uno de los actos será la donación por parte de su compañera, Montse Clavé, de su fondo bibliográfico a la Biblioteca Montbau, especializada en género negro, mientras que su fondo documental se entregará al Archivo de Ciutat Vella.

Además, se instaura una mesa "Paco Camarasa" con el objetivo de que diferentes libreros recomienden libros.

Igualmente, se ha editado un libro, "Paraula de llibreter", que recopila los discursos que escribió Camarasa para la ceremonia de entrega a los escritores galardonados con el Carvalho, desde Francisco González Ledesma, en 2006, a Dennis Lehane, en 2017.

Por otra parte, Carlos Zanón ha indicado que la lista de novelistas presentes incluye a la senegalesa Ken Bugul, Ferran Torrent, Charles Cumming, Esther García Llovet, Mick Herron, Bernard Minier, Núria Cadenes, Nacho Carretero, Jordi de Manuel y Núria Queraltó.

Destaca, asimismo, la presencia de Otto Penzler, fundador y propietario de una de las primeras librerías de género policíaco, la neoyorquina The Mysterious Bookshop, y coautor de una de las 'biblias' del género, "Encyclopedia of Mystery and Detection".

Respecto al personaje, el libro y el autor en los que se profundizará en esta ocasión, Zanón ha desvelado que el personaje será la inimitable Lisbeth Salander, icono del feminismo negro del siglo XXI, creada por Stieg Larsson; se recuperará la obra "Total Khéops", del francés Jean-Claude Izzo, y el autor será el norteamericano Chester Himes.

La BCNegra invita, igualmente, a viajar al pasado con los "Bolsilibros", literatura popular que se vendía en los quioscos, y los estudiantes del máster de fotografía y diseño de la Escuela Elisava expondrán sus trabajos sobre el turismo de cruceros, que pasan entre tres y cuatro horas en Barcelona.

Los diferentes espacios en los que se llevarán a cabo las actividades son desde la Biblioteca Jaume Fuster o el Aribau Multicines, el MNAC o la Sala Apolo a la Fundación Navegación Oceánica de Barcelona, que se incorpora por primera vez, y donde se llevará a cabo la clausura del festival.

La imagen del cartel es obra de la ilustradora Sonia Pulido, una especialista en grabado e impresión, que alude al concepto de puerto, según ha recordado Joan Subirats, quien ha opinado que este espacio es siempre "como una ciudad dentro de una ciudad, un territorio con sus leyes propias".