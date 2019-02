Bárbara Lennie, entre los Premios Yago que reparan los errores de los Goya

La actriz Bárbara Lennie es una de los premiados en la V edición de los Premios Yago, que nacieron con vocación de reparar "los olvidos, despistes, injusticias y flagrantes errores" de los Premios Goya, según ha acordado un jurado de periodistas especializados de toda España

Promovidos por el actor y periodista Santiago Alverú, los Yago, que se entregarán el próximo día 20 de febrero en la sala El Sol de Madrid, un jurado especial designó a la actriz Bárbara Rey como premio de Honor.

El Yago Impepinable al Nominado No Ganador ha recaído este año en el director Isaki Lacuesta; el Yago al No Nominado en la actriz Bárbara Lennie; el Yago al No Reconocido al especialista de acción Óscar Dorta, doble de Dani Rovira en "Superlópez", y el Yago al Éxito Menos Comercial, a la película "Las distancias", de la directora catalana Elena Trapé.

Lennie, que trabajó en cuatro producciones destacadas que concurrieron en 2018 a los Goya sin que los académicos la considerasen para ningún premio, se alza con el Yago por su trabajo en "Petra", de Jaime Rosales, pero se le reconocen igualmente el resto de las interpretaciones "al más alto nivel" en "La enfermedad del domingo", "El reino" y "Todos lo saben".

En cuanto a Lacuesta, el jurado ha querido resaltar su película "Entre dos aguas" como una de las mejores del año, por "la sensibilidad, crudeza y calidad con la que narra uno de los mayores valores de nuestro cine".

Asimismo, a la cinta de Elena Trapé se le reconoce como "una auténtica revelación, mostrando no solo a una directora arriesgada, con una visión al mismo tiempo delicada y firme, sino que además ha supuesto poder disfrutar de los increíbles trabajos de sus intérpretes, entre ellos el de Alexandra Jiménez".

Los premios Yago celebran este año su quinto aniversario con la creación de un nuevo premio, el Yago al Mejor Grupo de Irreductibles, destinado a premiar a un reparto de actores al completo: este primer año, para el reparto de "Tiempo Después", de José Luis Cuerda.

La fiesta de entrega de los Yago, el próximo 20 de febrero en la sala El Sol de Madrid, será de nuevo presentada por el cómico y guionista Luis Fabra.