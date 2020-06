Bárbara Mestanza: Te vuelves loca intentando ser perfecta y eso es imposible

Polifacética, enérgica y con las ideas claras en cuanto a su pertenencia al mundo artístico, Bárbara Mestanza, Carla en "Mercado Central", analiza la "exigencia" del trabajo ante las cámaras: "Te vuelves loca intentado ser perfecta y eso es imposible. No siempre puedes ser la mejor".

Bárbara Mestanza (Barcelona, 1990), quien actualmente da vida a Carla en la serie "Mercado Central", vive inmersa en el mundo artístico desde hace años, no sólo como actriz sino como escritora, directora y compositora, un bagaje que le permite analizar este exigente mundo desde la experiencia.

"Es tan difícil sobrevivir aquí que tienes que ser la más guapa, la que está más buena, ser la mejor actriz del mundo y la mejor compañera. Como hay tan poca gente que puede vivir de esto, se te exige demasiado", argumenta Mestanza.

"Te vuelves loca intentando ser perfecta y eso es imposible. No siempre puedes ser la mejor. No somos infalibles", continua la artista, quien, tras años de experiencia ante las cámaras y sobre las tablas de un teatro, ha decidido acogerse a una frase: "No somos tan importantes. Puedo fallar en una escena y no se acaba el mundo".

Con esta práctica visión, cuyo principal objetivo es "proteger y mimar" su propia integridad y ser "feliz trabajando", Bárbara Mestanza habla con Efe de sus primeros pasos en el mundo artístico, analiza su carrera y valora la importancia de la cultura como "salvavidas" de la sociedad.

Mestanza establece una distinción entre aquello con lo que soñaba ser en su infancia y lo que, tras un tiempo en la industria, ha logrado ser: "Con 12 años mi sueño era ser actriz porque los referentes de mujeres que podían vivir en este sector eran las grandes divas del teatro".

"Poco a poco me di cuenta de que si en ese momento hubiera tenido más referentes habría podido pensar como lo hago ahora, como creadora. Ahora puedo decir que me dedico a escribir, dirigir, componer e interpretar", explica.

Fue aquella representación típica de Cataluña en Navidad, "Els Pastorets", lo que hizo que quisiese, a unos tempranos 5 años, pertenecer al mundo de la interpretación: "Mi anhelo era siempre subir a ese escenario y formar parte de esa comunidad teatral. Me parecía una familia perfecta a la que pertenecer".

Con esa aspiración entre ceja y ceja, la catalana se formó en el Institut del Teatre, donde conoció a Paula Malia y Paula Ribó, con las que en 2010 creó el grupo de música The Mamzelles, que tuvo un "buen recorrido musical" y se convirtió también en "compañía teatral y productora".

A través de The Mamzelles Mestanza desarrolla su faceta compositora tanto musical como a nivel de escritura y dirección de obras de teatro, una vertiente que combina con sus primeras apariciones en series de relevancia en la televisión de nuestro país como "Sin identidad" o "Amar es para siempre", ambas en 2015.

Muy comprometida con sus propios proyectos, Mestanza se dedicó durante dos años a preparar proyectos audiovisuales propios y a centrarse "en la escritura, dirección e interpretación teatral".

Fue ya en 2019, tras haber participado en 2017 en la serie "La peluquería", cuando "Mercado Central" (La 1) y Carla, su personaje, se cruzaron en su camino: "Carla está siendo una reconciliación muy grande con mi yo del pasado y con mis partes oscuras. He conectado mucho con ella".

Reconoce haber aprendido del propio personaje así como de la dinámica de una serie diaria, la cual define como un "gimnasio emocional" que le ha permitido aprender que no es posible ni necesario ser perfecto: "Una de las cosas que me hace muy feliz de este proyecto es que me noto más madura. Me tomo mis errores como un aprendizaje y entiendo que grabando doce escenas al día no se puede estar perfecta siempre".

Reivindicativa a la hora de hablar de la diferencia entre los papeles ofrecidos a hombres y mujeres -"las mujeres siempre tenemos un abanico muy pequeño de opciones", critica- Mestanza reconoce que su "sueño siempre fue hacer de Hamlet".

"Siempre he querido tener acceso a esos personajes que los hombres siempre han podido hacer y sigo deseándolo", apunta la artista, quien habla, asimismo, de la cultura y el arte como "salvavidas" de la sociedad: "Es una herramienta que hace que el engranaje que es esta sociedad pueda seguir avanzando y pueda evolucionar".

Sobre esa línea de pensamiento, la catalana, que aboga por seguir trabajando para acabar con la "visión patriarcal" que regula las ficciones, cierra la entrevista con una reflexión sobre aquello que desea transmitir a través de sus interpretaciones, obras o composiciones.

"Como actriz, directora o dramaturga busco lo mismo. No quiero aleccionar sino generar un movimiento interno en aquel que reciba lo que yo hago y que eso genere un movimiento, un cambio en su realidad y en su entorno", concluye.

Patricia Muñoz Sánchez