Barceló cubrirá de barro partes del edificio modernista del Palau de la Música

El pintor Miquel Barceló cubrirá de barro algunos elementos del Palau de la Música en 2019, en una intervención que cambiará "la piel" del edificio modernista hasta convertirlo "en una cueva".

Así ha explicado hoy el director artístico adjunto del Palau, Víctor García de Gomar, la participación de Barceló como artista plástico invitado en la nueva temporada del Palau, que contará también con el compositor Philip Glass, el tenor Juan Diego Flórez y el director Gustavo Dudamel.

La intención del proyecto de Barceló es "cambiar la piel del propio Palau, prácticamente borrar lo que hay, convertirlo en una cueva, en una idea muy ambiciosa, que luego veremos cómo se traslada a la realidad", al estilo de lo que hizo el artista mallorquín en los grandes ventanales de la Biblioteca Nacional de Francia en 2016, ha señalado García de Gomar.

El regreso del pintor a Barcelona es "muy ambicioso", aunque el director ha reconocido que tiene límites "patrimoniales", puesto que el edificio del Palau es patrimonio de la humanidad, y "presupuestarios", motivo por el que se buscan mecenas.

En la Biblioteca Nacional de Francia, Barceló embadurnó sus grandes vidrieras utilizando el barro como material pictórico, con su iconografía característica, con lo que cambió completamente la luz que entraba en el edificio, lo que presumiblemente también ocurrirá en el Palau.

García de Gomar ha avanzado que Barceló, al que ha calificado como el más internacional de los artistas españoles vivos, está "muy animado", aunque no ha obviado que "es difícil valorar hasta dónde llegará la intervención; depende de los límites físicos del Palau y del presupuesto".

"Ahora estamos entre la utopía, el sueño y la realidad, y miraremos de encontrar un espacio donde nos encontremos todos cómodos", ha apostillado.

La intervención de Barceló, que es el artista plástico invitado del Palau de la temporada, se podrá ver entre los meses de abril y junio de 2019, y coincidirá con su participación en un concierto "performático", que se celebrará los días 8 y 9 de abril, junto al Orfeó Català y los Coros de la Escuela Coral.

Pintor y músicos ocuparán el escenario, donde se estrenará una obra encargada al compositor Pascal Dusapin, de unos quince minutos de duración, aunque también habrá música improvisada y se podrá escuchar la grabación estereofónica que Dusapin y Barceló han realizado en la cueva francesa de Chauvet, lugar que les fascina.

García de Gomar ha desvelado que Barceló, en diálogo con los cantantes, "entrará y saldrá de escena, disparando barro contra los coros" y también creará "una escultura sonora" que permanecerá en el Palau durante unas semanas, en un espectáculo de unos 50 minutos.

La presidenta de la Fundación Orfeó Català-Palau de la Música, Mariona Carulla, el director general, Joan Oller y el director artístico de los coros del Orfeó, Simon Halsey, también han participado en la presentación de una temporada que tiene como tema central el concepto de "origen", con obras que abordan esta cuestión, sin olvidar el canto coral "como elemento distintivo".

En total, se programan 116 conciertos, con más de 50 actividades complementarias.

Philip Glass es el compositor invitado y el Palau le dedicará un nuevo ciclo y sus composiciones estarán presentes en once conciertos, desde la presentación en versión concierto de "Einstein on the beach, en el mes de mayo, una ópera icónica del último cuarto del siglo XX, a sus obras para piano, a cargo de Vímingur Ólafsson.

Además, el músico actuará como pianista en un concierto el 21 de mayo con un programa de su catálogo de piano, junto al Orfeó Català.

Otra figura de la temporada será el tenor Juan Diego Flórez y su "Universo Flórez", también en mayo, y el director venezolano Gustavo Dudamel, que actuará en tres ocasiones, en junio y septiembre.

Como es habitual en los últimos años, también estarán en el Palau Matthias Goerne, sir John Eliot Gardiner, y cantantes como la mezzosoprano Cecilia Bartoli, la soprano Renée Fleming, o los pianistas Daniil Trifonov, Benjamin Grosvenor, Grigory Sokolov, Murray Perahia y los españoles Iván Martín y Javier Perianes.

En el mes de marzo, Josep Pons dirigirá a la Orquesta Sinfónica del Liceu en el Palau de la Música, donde interpretará "La consagración de la primavera" de Stravinsky.

El Palau, por otra parte, pondrá el foco en el universo del compositor catalán Josep Maria Guix, y durante los próximos meses también tendrá su peso el poeta Màrius Sampere, cuyos versos recorrerán todos los programas de manos, y el artista plástico Antoni Llena.

Respecto a los coros, se ha hecho público que participarán en el estreno de una obra de David Lang, en homenaje a su madre, quien huyendo de Alemania por su condición de judía, vivió cinco años en Barcelona, y que viajarán a China en octubre con un repertorio centrado en el Réquiem de Brahms y en obras de Casals, Toldrà, Fauré y Guinovart.

Asimismo, destaca la gira del Orfeó y del Coro de Cámara con la Münchner Philharmoniker, bajo la batuta de Gustavo Dudamel, con la Segunda de Mahler en el Palau, en Madrid y en Múnic, en verano de 2019.

El presupuesto de la temporada en cachés artísticos es de 2,6 millones, que se esperan recuperar en un 90 por ciento por los ingresos de taquilla, y la asistencia, según Oller, puede ser parecida a la de la última temporada, con unos 196.000 espectadores.