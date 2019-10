El Barrio: En muchas partes de España me ignoran

Vende 100.000 copias físicas de cada CD, es el artista que más veces ha actuado y llenado el Wizink Center de Madrid y las descargas del primer single de su último disco, "El danzar de las mariposas", se cuentan por millones, pero El Barrio sigue siendo un semidesconocido: "En muchas partes de España me ignoran".

"Es normal. No puedo gustarle a todo el mundo. No puedo obligar a nadie a gustarle aunque es verdad que cada vez hay más gente que me conoce... como en Chile, Argentina o Perú", explica en una entrevista con Efe con motivo del lanzamiento, el próximo viernes, del disco, el décimotercero de su carrera.

Asegura que entre "las partes de España" que le "ignoran" no está Cataluña, donde hay "un público muy 'barriero'" y aunque "le da pena" lo que está sucediendo en Barcelona se reclama como "apolítico" y subraya que este es "un conflicto de ellos": "soy del sur del Sur, y eso me coge muy lejos", ironiza José Luis Figaredo "El Barrio" (1970).

Vestido de oscuro y con una chaqueta del mismo azul de las mariposas que adornan la portada de su disco, El Barrio ha viajado a Madrid para hacer la promoción del nuevo CD, doce temas entre los que hay "mucho amor" y también, como es norma de la casa, denuncia, como "Custodia" o el propio single que da nombre al disco.

El artista, que tuvo por infancia "solo un barrio lleno de calle", como dice en uno de sus temas, explica que "El danzar de las mariposas" habla de las "distintas sensaciones" que provoca el amor, bien o mal entendido, y que la canción que lleva ese título se refiere a la homosexualidad, el maltrato, los complejos "y la pesadez de aguantarse en la vejez".

A todos ellos, dice, les reparte mariposas desde el disco, producido por Concert Music y primero de El Barrio que distribuye Universal tras romper con Sony.

Que el sombrero se lo regaló su madre, que fue soldador y que tuvo "esa enfermedad que tiene horóscopo" son las tres falsedades que al gaditano más han molestado a lo largo de una carrera que empezó en 1996 pero está seguro de que ninguna procede de su legión de fans, los "barrieros"

¿Y qué es ser 'barriero'? "Es sentir la música que hago, adaptarla a su forma de vivir, enfundarse un sombrero y disfrutarlo", describe.

El Barrio -al que sus amigos llaman "Selu"- aparece en la portada del disco con la cabeza inclinada y solo se le ve la cara de la punta de la nariz hacia abajo, tapado por su inseparable sombrero.

No es que a la vez que aumenta su popularidad él quiera "esconderse" más y más, rechaza, sino que es la que más le gustó de las 600 fotografías que le hicieron: "es la que plasma el sentimiento del disco".

En cuanto termine la promoción de "El danzar de las mariposas", una de las partes que menos le gusta de su oficio, meterá el sombrero de la foto en una caja y le pondrá debajo la fecha en la que lo utilizó.

Es lo mismo que ha hecho con los otros que ha usado: "descansará, como sus compañeros, para siempre; ahora me queda chico, no se si es que me ha crecido la cabeza o que ha encogido con el sudor. Cada sombrero tiene su cometido y su gira y todos han hecho un magnífico trabajo".

El artista presentará su disco en el Wizink Center los días 13 y 14 de diciembre, sus dos únicos conciertos en 2019.

Por Concha Barrigós