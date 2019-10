Barroso admite que celebrar los Goya en un espacio deportivo es "un riesgo"

El presidente de la Academia de Cine, Mariano Barroso, ha admitido este jueves que celebrar la gala de los 34 Premios Goya el próximo 25 de enero en el Palacio de los Deportes de Málaga "implica un riesgo muy grande", pero a la Academia le "gusta el riesgo".

Barroso ha avanzado en rueda de prensa que la productora de la gala será El Terrat, a la que también le gusta "el riesgo y la apuesta", y ha apuntado que el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena "va a condicionar sin duda el concepto estético, visual y dinámico de la gala".

Se trata de un espacio "con muchas posibilidades" en las que ya están trabajando los equipos de la Academia y de las instituciones malagueñas, "bajo la batuta" del director del Festival de Cine en Español de Málaga, Juan Antonio Vigar, ha explicado Barroso.

Ha precisado que está "cerrado el acuerdo" con El Terrat, productora de Andreu Buenafuente, aunque "aún no firmado físicamente" y tampoco está "firmado" ni "totalmente concretado" que Buenafuente y Silvia Abril sean los presentadores de la gala.

También ha adelantado que se instalará una alfombra roja "para que el público tenga acceso a la gente que acuda a la gala y pueda estar cerca de los actores".

"El público de Málaga está familiarizado con los actores y tenemos la sensación de que jugamos en casa. Parece que lleváramos veintitrés años preparando esta gala y que ni siquiera lo sabíamos", ha afirmado en alusión a que el Festival de Cine en Español celebrará en 2020 su vigésimo tercera edición.

El presidente de la Academia ha eludido dar más detalles, porque "faltan casi cuatro meses y, como en las películas, hay que dejar datos para el final y no se puede hacer ningún 'spoiler'".

"Me gustaría hacerlo, pero me tengo que morder la lengua para no contar casi nada", ha asegurado Barroso, que sí ha desvelado que habrá "sorpresas que relacionan íntimamente al cine español con Málaga".

También ha adelantado que en los días previos a la gala habrá actividades en espacios de las cuatro instituciones que participan en la organización -Ayuntamiento y Diputación de Málaga, Junta de Andalucía y Unicaja Banco- y Málaga "va a ser la ciudad de cine que ya es desde hace mucho tiempo".

Se celebrarán proyecciones de las películas nominadas con asistencia de sus protagonistas, encuentros con cineastas nominados a la mejor película latinoamericana y en otras categorías, con compositores, actividades infantiles y una exposición de fotografías de gran formato al aire libre, y monumentos de Málaga se iluminarán para celebrar la presencia de los Goya.

En este sentido, ha resaltado que la relación con Málaga "será íntima", porque "esto no es una gira de un grupo musical que llega un día, instala y recoge al día siguiente", sino que los Goya van a estar en esta ciudad "desde ya hasta el 25 de enero".

Barroso se ha felicitado de que este año haya "excelentes películas" con buenos datos de taquilla y reconocimiento internacional dirigidas por Alejandro Amenábar, Santiago Segura, Pedro Almodóvar, Oliver Laxe, Albert Serra o Rodrigo Sorogoyen.

Sobre el presupuesto de la gala, el presidente de la Academia ha admitido que "cuando una persona que se gana la vida cada día lee las cantidades de cuestan estas cosas o una película, se puede quedar muy impresionada", pero es "una gala de una complejidad tremenda, el mayor espectáculo cultural del país cada año, y requiere un despliegue tremendo".

Ha resaltado que, para la retransmisión de la gala, más de doscientos profesionales de TVE estarán en Málaga durante diez días, a los que se suman "cientos de personas entre nominados y académicos", pero "el valor que proyecta si se midiera en términos económicos multiplica por mucho la inversión".