Barroso dice que el cine y la televisión deben ser aliados

El presidente de la Academia de Cine, Mariano Barroso, ha asegurado durante la gala de los Goya que las plataformas y las televisiones han transformado la forma de ver cine pero que, lejos de derrotarse, deben ser aliados y afrontar la nueva realidad sin complejos.

"Cada noche se sientan frente a pantallas de todos los tamaños millones de personas de todo el mundo", ha señalado el presidente de la Academia en su discurso, en el que ha recordado que las plataformas y televisiones están transformando también el mercado laboral del cine.

Barroso ha garantizado que "el cine no va a desaparecer. Solo está buscando permanentemente nuevas formas"

Porque aunque 17 millones y medio de personas han llegado hasta una sala de cine para ver en la pantalla grande una película española, lo han hecho "después de sortear un bosque, cada vez más espeso, de pantallas de todos los tamaños".

Y ha recalcado que sería una torpeza ver a "esos miles, millones de pantallas pequeñas como enemigas": "los espectadores ven nuestras películas en las salas, pero también hay muchos que nos buscan en otras pantallas. En nuestro país y en todo el mundo. Porque se puede decir que nuestro sector exporta toneladas de emoción".

Por ello, ha indicado, la gente del cine debe dar ya una respuesta a esa realidad, aunque como "contadores de historias" como lo han sido directores de cine y televisión Mario Camus, de José Luis Cuerda, de Pilar Miró, de Jaime Chávarri, de Josefina Molina, de Fernán Gómez...

"Contamos sus historias para todo tipo de pantallas. Pero unas no van a derrotar a las otras. El cine no debe derrotar a la televisión. Y la televisión no debe derrotar al cine. La nuestra es una alianza de ganadores. Debemos enfrentar esta realidad con pasión y sin miedo. Sin complejos", ha recalcado el presidente de la Academia.

Y también ha considerado que quizás haya llegado el momento de que cuando una chica diga en su casa que quiere ser directora, o guionista, o actriz... "sus padres no sientan un escalofrío de miedo", sino más bien de orgullo "porque su hija quiere tener una profesión digna. Porque quiere ser parte de la explosión internacional del audiovisual español".

Porque el del cine es un colectivo que trabaja cada día por hacer mejor las cosas y para contar "verdades sobre la exclusión, sobre la corrupción, sobre la igualdad, sobre la lucha por la dignidad, y sobre la memoria", ha destacado Barroso.