Belako, desorden difícil de separar

Una camiseta del disco 'Unknown Pleasures' del grupo inglés Joy Division, unas palabras en euskera y un sonido grave y duro sirvieron para invocar al cuarteto vasco Belako sobre el escenario de The Lexington en la de antemano cautivada noche londinense.

Porque quien va a oír Belako no se va de sorpresa o se quedará sorprendido y, quizás, aturdido por un sonido que recuerda al post punk que, en su día, nació bajo los nubarrones de Manchester, al amparo de Ian Curtis y los suyos, pero que toma forma propia cuando es gente de Vizcaya quien se pone a los mandos.

Cuando los últimos indecisos apuraban el Trivial musical organizado en la primera planta de la escueta sala de The Lexington, los músicos vascos arrancaron la batería de sonidos que compone Belako.

Guitarras aporreadas, 'pogos' junto al escenario, caras obnubiladas por el descaro y algún despistado que se preguntaba por qué todo aquel ruido tenía sentido.

Tres discos les apoyan -"Remember Me Numb, Trivial Violence", el último, es de este año- y en mitad de su gira internacional, Cris Lizarraga, Josu Ximun, Lore Nekane, Lander Zalakain decidieron hacer una parada en Londres para recordar al Reino Unido el porqué el sonido post punk sigue vivo.

Pese a la juventud de sus rostros, el sonido de los 70 salta en cuanto 'False Step' arranca el concierto. Si algo sorprende entre los asistentes es la variedad de situaciones; los que simplemente mueven la cabeza, los que más se dejan llevar y pegan brincos y los que tratan de comprender si es vasco o inglés lo que Belako deja caer sobre el escenario.

La guitarra de Josu y la voz de Cris pugnan por llevar la delantera de un concierto en el que 'Off Your Shoes' y 'Nomad' prolongan la batalla.

Casi solapándose el uno con el otro, 'Trak Sei' despierta los instintos de un público que se movió al compás del pelo de Lore, la bajista, alocado y sin ritmo. Porque no era necesario tenerlo. Belakoo trataba de dejarse llevar, de perderse en las notas graves, los golpes de batería y la voz de Cris.

Un cúmulo de emociones que tocó techo con 'Sea of Confusion', pieza indispensable en su discografía. Entre medias, 'Over the Edge', 'Nice Church' presentaron el nuevo álbum y dejaron claro porqué estos chicos y chicas de Vizcaya han paseado su música y reivindicaciones por Rusia, Japón, Estados Unidos y Alemania, entre otros muchos sitios.

Cuando el ocaso se acercó, Cris y Lore no dudaron en saltar del escenario y fusionarse en la confluencia de público y músico. Costaba despegarlos como costaba despegarse de la línea del bajo en 'Haunted House', canción que cerró el repertorio de trece canciones que Belako exhibió en Londres.

La siguiente parada, Manchester, casa de sus predecesores. Quizás, de alguna forma, Curtis esté presente para dar el visto bueno a su legado.

