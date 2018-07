Belén Rueda:"No puedes hacer cualquier cosa por salvar la vida de quien amas"

Belén Rueda se mete en la piel de una madre que se ve en la tesitura de negociar con el diablo la vida de su hija gravemente enferma en "El pacto", debut en el largometraje del catalán David Victori, que pone al espectador entre la espada y la pared: ¿qué sería capaz de hacer alguien por un hijo?

"Nuestra respuesta inmediata a esa pregunta es 'cualquier cosa', pero después cuando uno entra la razón, y lo mira también con el corazón, algo te lo impide, porque arrebatar la vida a alguien, por ejemplo, es algo demasiado importante que tiene sus repercursiones, no sólo cuando lo haces, sino lo que te queda después".

Es la opinión de la actriz madrileña, que habla con Efe en una entrevista realizada en Madrid para promocionar el estreno, el próximo día 17 de agosto, de este impactante largometraje de "terror psicológico", explica Rueda, que produce en el espectador "una especie de revolcón interior y de conciencia", remata.

La actriz, que hace unos años perdió a una de sus hijas por una grave enfermedad, reflexiona sobre el argumento de la película: unos padres separados, que interpretan Rueda y Darío Grandinetti, ven con desesperación que su hija adolescente, a la que han sacado adelante con mucho esfuerzo (Mireia Oriol), está en coma tras sufrir un ataque y no es probable que se recupere.

En un momento crítico, la madre escucha una propuesta que la lleva a una espiral sin salida: ella cree que ha pactado con el diablo y que su decisión ha salvado la vida de su hija.

"Cuando alguien muy cercano a ti tiene una enfermedad, hay que hacer todo lo posible por solucionarlo, pero cuando sabes que no hay nada más que hacer -considera Rueda-, lo único cierto es que existe la muerte".

"Puedes intentar evitarlo de una manera natural, buscando médicos que lo curen, pero cuando intentas cambiar el ritmo de la vida, cambian muchas cosas -advierte- y no solo no podemos hacerlo, sino que deberíamos educarnos para saber que, en algún momento, los seres queridos nos faltarán".

En la película, la protagonista de "El orfanato" es Mónica, una abogada que "está en un punto en el que sabe que no puede hacer nada más. Ahí -adelanta Rueda- es donde entran las fuerzas del mal".

El director, ganador del primer Festival de Cine de YouTube, guionista de cintas como "Hijo de Caín" y uno de los responsables de la serie de televisión "Pulsaciones", comenta con Efe que, en "El Pacto", se ha movido "en el terreno de los grises" para "empujar a la protagonista, y con ella al público, a tomar una decisión".

Pero añade de inmediato que lo hicieron "desde la posibilidad real, no desde la frivolidad de matar". Y aclara que lo que busca es "que este artilugio narrativo sirva para que moralmente tu, como público, no sepas por qué lado ir". O "que te decantes", le ayuda Rueda.

"Parece que las fuerzas del mal son externas, pero David ha conseguido sacar de nuestros personajes esa parte maligna aunque, en teoría, es para algo bueno. Pero no dejas de estar haciendo algo que no deberías hacer y que te va a dejar culpabilidad después. No vas a vivir tranquilo", resume.

Ambos ponen el acento en los rituales satánicos que salen en la cinta, porque, en su opinión, en los momentos críticos es "cuando más sensibles estamos a creer en todo, y esto es a lo que invita la película -apunta Victori-, a que te abras a pensar si lo que estás viendo es fruto de tu imaginación o está sucediendo realmente".

"Sin olvidar que estos ritos no solo se hacen con habladurías, se hacen con drogas que producen el efecto de que lo que vivimos es real y nos causa un miedo y una ansiedad real", añade Rueda.

Para la actriz, "hay que tener mucho cuidado con estas cosas" porque cree que aunque "a todos nos gusta mucho hablar", a la hora de la verdad "todos damos un paso atrás", lo cual no es estrictamente malo, porque en su opinión para las personas que juegan a "experimentar mucho con esto" no es que "el demonio no exista, sino que lo llevan puesto", apunta con un escalofrío.