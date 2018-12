Bellas Artes recupera la enorme obra del visionario fotógrafo "Juan" Laurent

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando propone estos días visitar una exposición sobre Jean Laurent, o Juan Laurent, como se le conocía en la España, uno de esos artistas visionarios del siglo XIX que supo utilizar la fotografía para mostrar la idiosincrasia del país que era España.

La exposición titulada "La España de Laurent (1856-1886). Un paseo fotográfico por la Historia" estará en Madrid hasta el próximo 3 de marzo y es la más importante dedicada al fotógrafo.

Contiene más de 200 piezas de las cerca de 9.000 que conserva la Fototeca del Instituto de Patrimonio Cultural (negativos que fueron adquiridos por el Ministerio de Cultura en 1975) y que conforman su legado "prácticamente íntegro", según ha señalado a Efe uno de los comisarios de la muestra, el Pablo Jiménez.

Pionero en muchas cosas, el francés Laurent -cuenta el experto- fue una de las figuras fundamentales en la historia de la fotografía en España desde que se estableció en Madrid, en 1844, hasta su muerte a finales de siglo, y no solo como artista y sociólogo gráfico, sino también como comercial y empresario, pues fue uno de los primeros en entender que una imagen vendía un país.

"Era un adelantado para su tiempo. No hay que olvidar que era un hombre extremadamente sensible y con una gran capacidad estética, y que era plenamente consciente del valor de su obra, y no solo comercial y económica, sino también cultural: sabía que era testigo de lo más importante de la cultura española".

De hecho, en la muestra se pueden ver desde instantáneas ilustrativas de las vías férreas que se construían en toda España, muchos de ellas, pagadas por las administraciones, a retratos de reinas y nobles (o de muchachas bellas que cantaban por la calle) o hasta un fotorreportaje que capta el descarrilamiento de un tren en un puente, probablemente a causa de un atentado.

"Aún no se tenía el concepto de 'paisaje cultural', pero él ya lo veía y entendía el valor que tenía. Es un artista, él y los comisionados de la Casa Laurent, porque el ante todo es un comerciante", recuerda Jiménez.

"Él quiere vender sus imágenes y las pone en todo tipo de productos: desde tarjetas muy baratitas a álbumes más caros, pero también las ponía en abanicos -famosos los de sus fotos de toreros-, o en productos especiales para intelectuales, carísimos".

Asimismo, su actividad como retratista dio lugar a un archivo extraordinario de la sociedad de su tiempo, al tiempo que los formatos y temas de su fotografía se multiplicaban: reproducciones de obras de arte, series de los fondos del Museo del Prado o del Museo de Bellas Artes de Sevilla; series taurinas y circenses y espectaculares panorámicas de ciudades y monumentos.

"Él asume todo porque todo se podía vender, lo hace lo produce y lo vende. Del artista -resume Jiménez- yo destacaría su voluntad globalizadora. Quiere abarcar todo y lo hace con el ojo de la cultura entendida no como las cosas que hay en los museos, sino como el modo en que entendemos la vida".

Las fotos de la muestra, que ha sido comisariada también por Óscar Muñoz y Carlos Teixidó, tienen una nitidez sorprendente y una calidad excepcional gracias a la conservación en su soporte original en placas de vidrio de colodión húmedo y también "al extremo cuidado de sus herederos, que no solo lo conservaron sino que lo enriquecieron".

Promovida por el Instituto del Patrimonio Cultural de España, la muestra se enmarca dentro de los actos del Año Europeo del Patrimonio Cultural y ha contado con la colaboración de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, sede que albergará la exposición hasta el 3 de marzo de 2019.