Bely Basarte busca "un nuevo sonido" para su próximo disco

La cantante Bely Basarte ha afirmado a Efe que en la actualidad compone y busca "un nuevo sonido" para su próximo disco, del que tiene la "esperanza" de que se empiecen a escuchar canciones en la segunda mitad de este año.

Basarte (Madrid, 1991) ofrece hoy un concierto en formato Café Cantante dentro del festival Actual 2019, en el que interpretará las canciones de su álbum debut, publicado en 2018 bajo el título de "Desde mi otro cuarto".

Ha indicado que la primera mitad de este año lo dedicará, sobre todo, a continuar con su gira de conciertos, mientras que "lo ideal sería que, en la segunda mitad del año, empiecen a salir cosas" de su próximo disco, pero quiere estar "muy segura" del concepto y del sonido.

"Me gustaría que fuese un sonido no como en 'Desde mi otro cuarto', sino como el paso siguiente, igual este ha sido una producción más clásica, haciendo justicia al sonido que venía de YouTube, pero sí que tengo muchas ganas de explorar algo nuevo, pero todavía no hay nada definido", ha señalado.

Con más de 500.000 seguidores y 82 millones de visualizaciones repartidas entre cientos de vídeos publicados en YouTube, esta cantante ha apuntado que "una de las cosas bonitas que ofrece internet y las redes sociales es esa cercanía con el público", que, "al final, se ve reflejado en la vida real y en los conciertos".

Ha precisado que no considera imprescindible que un artista tenga presencia en este tipo de redes, pero "aporta mucho" y, si se conoce cuánto se quiere enseñar y los límites de su uso, "es una herramienta muy interesante".

"Me parece que ahora es el público el que decide quién forma parte de la industria musical, porque, al final, un vídeo de alguien cantando en YouTube triunfa porque a la gente le ha gustado y no hay quien meta mano ahí; no digo que sea el único camino pero sí que es un camino más que se ha abierto", ha asegurado.

"Desde mi otro cuarto", ha proseguido, mantiene "la esencia" de los vídeos de YouTube de Basarte llevada "un poco más allá, con una producción un poco más trabajada y pensada, que no deja de ser cantautor, indie y pop"

Componer música ha sido la forma de expresión de esta artista desde que empezó a tocar la guitarra a los 16 años, ya que, cuando ha tenido "un sentimiento", ha buscado una canción que le ayudase a exteriorizarlo y, si no existía, la creaba.

Ha relatado que, de forma habitual, su proceso creativo consiste en sentarse con la guitarra "y siempre, antes que nada, tener claro el tema" del que quiere hablar, que se acaba por construir "casi solo, tanto la letra como la melodía".

"Me considero muy empática, entonces, aunque no haya escrito yo las canciones, puedo meterme en lo que el autor, en su momento, quiso expresar, y creo que se me da bien transmitirlo, pero está claro que cantar mis propias letras con mis propias experiencias lo disfruto más", ha precisado respecto a interpretar temas ajenos.

Durante "muchos años", esta artista ha tocado toda su música "en estudio" al estar detrás de la pantalla de YouTube, lo que le ha permitido ganar "bastantes tablas", pero "la energía que se transmite en un directo es incomparable, escuchar a la gente cantar canciones que has compuesto en tu habitación no tiene precio", ha concluido.

Sergio Jiménez Foronda