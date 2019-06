Ben Harper cierra con éxito el festival de las leyendas BBK Music Legends

Ben Harper y The Innocent Criminals han cerrado con éxito el festival de las leyendas, el BBK Music Legends, con una propuesta musical que ha hecho disfrutar a los seguidores del artista estadounidense que han salido satisfechos en una fría noche.

La cuarta edición del BBK Music Legends ha concluido con la actuación de Ben Harper, al que ha precedido en el escenario Little Steven, alias de Steven Van Zandt, el guitarrista de The E Street Band, el grupo de Bruce Springsteen, que ha actuado con su banda The Disciples of Soul.

El cabeza de cartel de la jornada ha sido Ben Harper con The Innocent Criminals, la banda que le ha acompañado en algunos de sus destacados trabajos y con la que el estadounidense ha ofrecido una brillante actuación con un abanico de estilos como rock, soul, blues, funk o folk.

Desde su debut en 1994 con “Welcome to the cruel world”, Ben Harper se ha labrado una carrera exitosa con sus canciones en las que mezcla vivencias personales, temas sociales y políticos que envuelve en una música singular y exquisita fruto de la fusión de géneros.

Todo ello ha estado presente en la actuación de Harper y su banda, que ha comenzado con “Steal my kisses” y que ha transitado, en una fría noche que animaba a abrigarse, por algunos de sus temas más conocidos como “Burn one down”, “Whipping boy” o “Fight for your mind”.

Los seguidores del estadounidense han disfrutado de la propuesta musical que Harper había preparado para esta noche en la que no han faltado “Keep it together (So I can fall apart), la intimista “Alone”, que ha enlazado con “Please bleed”, muy aplaudida por el público.

En la recta final del concierto, han sonado, en la que ha sido la última actuación de esta cuarta edición del BBK Music Legends, “Call it what it is”, “Who is he (and what is he to you?)” y “Diamonds on the inside”, uno de los mejores temas de la noche.

Y antes de Ben Harper y sus The Innocent Criminals, ha pasado por el escenario del BBK Music Legends el compositor, guitarrista y cantante Little Steven, alias de Steven Van Zandt, guitarrista de The E Street Band de Bruce Springsteen, pero que atesora una sobresaliente carrera en solitario.

Little Steven ha actuado junto a su multitudinario grupo, The Disciples of Soul, más de una docena de músicos, coros y sección de vientos incluidos, que están de gira con su nuevo disco “Summer of sorcery” en el que destaca la mixtura cultural y sonora que Steven y su banda imprimen a las canciones.

La actuación de Little Steven y The Disciples of Soul ha sido una auténtica fiesta musical desde el mismo inicio, con el “Comunnion” que aparece en su último disco y que ha encendido el ánimo del público que ha disfrutado de las canciones nuevas y antiguas hasta que ha concluido el concierto con “Out of the darkness”.

Los temas de su nuevo trabajo discográfico como “Party mambo” o un destacable “Love again”, se han sumado a otros anteriores como “Camouflage of righteousness”, “I´m a patriot” o “Los desaparecidos” para completar un espectáculo contundente con buena música, oficio y entrega que ha agradado, y mucho, al público.

La animación musical de la tarde ha corrido a cargo de Bill “Watermelon Slim” Homans, con su blues sin más etiquetas, y de Kitty, Daisy & Lewis, grupo londinense formado por tres jóvenes hermanos con un conjunto de canciones heterogéneas que tocan una amplia diversidad de estilos.